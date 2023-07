Al Pacino attore, regista, produttore cinematografico statunitense, all’età di 83 anni è diventato di nuovo papà. Considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, qual è la sua dieta? Ecco come si tiene in forma.

Al Pacino, la dieta del neo-papà: cosa mangia per rimanere in forma?

A 83 anni Al Pacino è di nuovo padre. L’attore di Scarface e la compagna Noor Alfallah, 29 anni, hanno dato il benvenuto a Roman. Per Al è il quarto figlio. L’attore americano, vincitore di numeri premi, ha già una figlia di 33 anni, Julie Marie e i gemelli Anton e Olivia di 22 anni.

Al Pacino è diventato padre a breve distanza dall’amico di vecchia data Robert De Niro, che a sua volta, a 79 anni, ha avuto il settimo figlio. Ma come si tiene in forma Al superati gli 80 anni? ll protagonista di Il padrino e Scarface ha rivelato la sua ricetta per tenersi in forma con il passare degli anni. Non è un mistero: tutto sta nell’alimentazione sana e nel movimento.

“Io dico sempre che l’età è come ti senti, come ti vedi allo specchio, ed è un tema complesso. È difficile dire cosa significa non essere più giovani, io non mi sento diverso rispetto, che so, a vent’anni fa”, ha confessato Pacino.

Per il premio Oscar trovare l’attività fisica giusta per il suo corpo è la chiave del successo. Un’attività che ti piace di più è la ricetta migliore per invecchiare più lentamente. Secondo Al, il corpo ti parla, ti dice quello di cui hai bisogno, e devi essere capace di intenderlo.

“La mia attività fisica preferita: è la recitazione. E come dicono tanti attori spero di morire in scena. Non durerei comunque a lungo dovessi smettere”, ha confessato Al Pacino.

Non c’è attività fisica e movimento senza una sana dieta per tenersi in forma. Per questo Al Pacino a tavola cerca di non mangiare più di tanto, comunque meno di una volta. Il divo di Hollywood, neo-papà, ama la pasta ma ha dovuto quasi dimezzare le quantità.

Si sa la magrezza, rimanere leggeri, è il segreto per durare più a lungo e soffrire di meno l’età. “È il mio lavoro di attore a autore, soprattutto a teatro, che mi mantiene, se non giovane, almeno tonico e teso”, ha detto Pacino.

Al Pacino e la sua dieta: diventare papà a 83 anni

Al Pacino, come Robert De Niro, è diventato papà da ultra adulto: all’età di 83 anni. Non solo in USA, cercare un figlio in età paterna avanzata è di fatto un trend in crescita. E se sull’impatto che l’età può avere sulla fertilità femminile si parla spesso, facendo riferimento all’orologio biologico, meno noto sembra essere il ruolo che può avere l’età avanzata sulla fertilità maschile e, non da ultimo, sulla salute dei bambini.

Uno studio pubblicato sulla National Library of Medicine ha rilevato infatti che più un padre è anziano, più è probabile che la sua prole acquisisca malattie congenite come malformazioni cardiache, autismo e altri disturbi mentali. Dunque, è sempre rischioso procreare superata una certa età.

Anche se vedendo Al Pacino fare jogging per le strade di Los Angeles, ballando al ritmo di musica non penseremo mai che abbia passato gli ottanta, perché soltanto guardandolo è un inno alla vita e alla voglia di continuare a muoversi.