Zanzare: quali cibi consumare per allontanarle da casa

L’estate è molto piacevole come stagione, ma ha anche i suoi inconvenienti. Oltre al caldo e alle giornate di mare, le zanzare possono rovinare certi momenti dal momento che tendono a pungere e ad aggirarsi nelle zone. Per evitare di essere punti e quindi tenerle alla larga, alcuni cibi si rivelano davvero un aiuto da non sottovalutare.

Zanzare

Gli insetti come le zanzare sono molto prolifici durante il periodo estivo quando le temperature si fanno sentire e si resta maggiormente fuori all’aperto. Capita poi che alcuni soggetti siano colpiti e altri meno da questi parassiti, ma per riuscire a tenerle alla larga da casa, ci sono dei metodi assolutamente validi e anche insospettabili.

Sebbene siano insetti piccoli, risultano essere alquanto fastidiosi e in alcuni casi liberarsene è davvero problematico. Alcuni soggetti non sono minimamente infastiditi dalla loro presenza, al punto che neanche si avvicinano, mentre altri sembrano essere davvero soggetti a questi parassiti che possono pungere creando ponfi e arrossamenti.

Questi insetti sono particolarmente ghiotti di acido urico e lattico presente nel sangue degli esseri umani, ma anche in alcuni alimenti che si consumano e che il corpo riesce ad eliminare tramite la sudorazione. Ecco perché da questo punto di vista sembra che anche l’alimentazione e il consumo di determinati alimenti abbiano un ruolo importante.

Zanzare: cibi da evitare

Per evitare di essere punti dalle zanzare o che comincino ad aggirare intorno alla casa, l’alimentazione, quindi i cibi che si consumano o si portano a tavola giocano sicuramente un ruolo molto importante. Ogni giorno si tende a consumare piatti o cibi che sono fonte di allontanamento per questi insetti.

Un esempio è il pompelmo, un frutto tipicamente estivo che contiene nootkatone, una sostanza che è una sorta di insetticida per cui neanche si avvicinano. L’aglio e la cipolla sono due cibi che cambiano l’odore della pelle per cui questi insetti non si avvicinano dirigendo le loro mire e punti di attrazione verso qualcun altro.

Condire i pasti con pepe nero o erbe aromatiche come timo, basilico o menta aiuta ad allontanare le zanzare dal momento che non tollerano l’odore di questa sostanza in quanto considerate un ottimo repellente naturale. Si consiglia poi di evitare tutte le bevande gassate che contengono zucchero, molto gradito e amato da questi insetti.

No al consumo di una bevanda come la birra che va ad aumentare la temperatura corporea. In questo modo si evita di essere punti. I dolci sono considerati particolarmente appetibili da questi parassiti per cui è bene limitarne il consumo. Alcuni prodotti salati come le patatine, le banane, l’avocado e l’uva ricchi di potassio non vanno consumati perché le attirano.

Zanzare: repellente naturale

Oltre all’attenzione all’alimentazione, per evitare le zanzare e quindi anche le punture, è consigliabile anche associare un buon repellente che possa aiutare a tenerle lontano da casa. Il migliore, considerato per le sue proprietà, una alternativa ai pesticidi e insetticidi, è Ecopest Home, un repellente a ultrasuoni.

Un repellente che funziona, non solo grazie agli ultrasuoni, ma anche all’efficienza magnetica. Gli ultrasuoni hanno infatti il compito di captare i suoni e quindi evitare a questi insetti di avvicinarsi nei paraggi della casa. Un dispositivo di ultima generazione molto efficace, innovativo, tecnologico che permette di garantire il benessere ai familiari, ma anche agli amici a quattro zampe.

Un repellente assolutamente naturale anche perché privo di effetti collaterali e controindicazioni dal momento che protegge h24 per tutti i giorni della settimana con un raggio di azione che è in grado di diffondersi fino a 250 metri quadrati coprendo quindi una vasta superficie. Bisogna solo collegarlo alla presa di casa per poi attivarlo e usufruirne.

Un dispositivo come Ecopest Home aiuta a tenere lontano, non solo le zanzare, ma anche insetti quali mosche, ragni, cimici, compreso roditori. Risulta essere ecologico, inodore, ma anche silenzioso senza disturbo o fastidio per nessuno.

