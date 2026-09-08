Alimentazione anziani: consigli per un invecchiamento sano e attivo

L’alimentazione degli anziani rappresenta una sfida sempre più rilevante per la società moderna. Con l’aumento dell’aspettativa di vita garantire un’invecchiamento attivo e in salute è diventato un obiettivo prioritario. La ricerca scientifica si concentra non solo sulla longevità ma anche sulla qualità della vita cercando di ottimizzare il processo di invecchiamento attraverso una corretta alimentazione e stile di vita.

Negli ultimi decenni, l’età media della popolazione italiana è aumentata significativamente, rendendo cruciale l’adozione di diete adeguate per gli anziani. La soglia di anzianità è stata fissata a 75 anni, e l’obiettivo è assicurare che ogni individuo possa godere del miglior stato di salute possibile fino alla morte naturale.

L’importanza dell’idratazione

Uno degli aspetti più critici per gli anziani è il mantenimento di un adeguato stato di idratazione. Gli anziani sono più suscettibili alla disidratazione a causa di una minore quantità di acqua corporea totale e di un inefficace stimolo della sete. L’attività motoria può aiutare a migliorare la regolazione centrale degli stimoli.

Il fabbisogno idrico medio per un anziano sano, in un clima mite, è di circa 2000 ml/die di acqua, oppure 1 ml di acqua per ogni kcal assunta con la dieta. Per raggiungere questa quota senza dover fare troppi conteggi, è utile includere nella dieta quotidiana latte e yogurtfrutta e verdura e primi piatti a zuppa o brodosi.

Fabbisogno energetico e proteico

Il fabbisogno energetico degli anziani è generalmente più basso rispetto a quello degli adulti, a causa di una riduzione del consumo basale e di un livello di attività motoria più moderato. Tuttavia, per coloro che mantengono un’attività fisica significativa, è possibile preservare la funzionalità dell’apparato locomotore, il peso fisiologicamente corretto, e una maggiore efficienza metabolica.

Il fabbisogno proteico è particolarmente importante per gli anziani, poiché il declino della capacità digerente e di assorbimento può portare a una minore ritenzione di amminoacidi. Per evitare la sarcopenia che compromette la forza e aumenta il rischio di infortuni, è raccomandato un apporto di proteine ad alto valore biologico, come uova, latte, carne, frattaglie, prodotti della pesca, soia e certe alghe.

Grassi, carboidrati e fibra alimentare

I grassi sono essenziali per mantenere in salute il metabolismo e proteggere il sistema nervoso centrale. È importante garantire un livello adeguato di acidi grassi essenziali riducendo al minimo i grassi saturi, idrogenati e in conformazione trans. L’apporto di colesterolo deve essere mantenuto nei limiti di sicurezza.

I carboidrati rappresentano la fonte primaria di energia per gli anziani e dovrebbero occupare il 45-60% delle calorie totali. Le fibre hanno un ruolo saziante, modulano l’assorbimento, purificano il colon e prevengono la stitichezza. È raccomandato un apporto di 30 g/die di fibra alimentare.

Vitamine e minerali

Le vitamine e i minerali sono essenziali per il benessere degli anziani. Le vitamine si suddividono in idrosolubili e liposolubili, ciascuna con funzioni specifiche nell’organismo. È importante assicurare un adeguato apporto di vitamina D per prevenire l’osteoporosi.

I minerali svolgono mansioni biologiche di controllo, regolazione e struttura. Le donne in menopausa richiedono meno ferro, mentre è consigliato incrementare l’apporto di calcio per prevenire l’osteoporosi.