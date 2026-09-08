Nutrizionista ed Esperta di Pilates: Il Percorso di Laura De’ Guarinoni

Laura De’ Guarinoni è una figura poliedrica nel mondo del benessere e della nutrizione. Con oltre 20 anni di esperienza come biologa nutrizionista e una carriera passata come ballerina professionista Laura ha sviluppato un approccio unico alla salute che combina educazione alimentare e allenamento fisico.

La sua filosofia si basa sulla convinzione che una vita sana ed equilibrata sia il risultato di una corretta alimentazione e di un’attività fisica regolare. Laura è convinta che ogni piano nutrizionale debba essere personalizzato non solo dal punto di vista clinico, ma anche emotivo e gestionale.

Un Approccio Personalizzato alla Nutrizione

Il metodo di Laura si fonda sull’educazione alimentare adattando ogni percorso alle esigenze specifiche della persona. Questo approccio non si limita a fornire indicazioni dietetiche, ma include un dialogo costante e un supporto emotivo per aiutare i suoi pazienti a cambiare le proprie abitudini in modo sostenibile.

Laura crede fermamente che il supporto e l’ascolto siano elementi fondamentali per il successo di qualsiasi percorso di cambiamento. Per questo, il suo approccio è caratterizzato da una forte interazione con i pazienti, che vengono guidati passo dopo passo verso i loro obiettivi di salute.

Aree di Competenza e Servizi Offerti

Laura De’ Guarinoni è specializzata in diverse aree della nutrizione, tra cui scienze dell’alimentazionenutrizione sportivaalimentazione in età evolutiva e nutrizione clinica. Presso il suo studio, riceve sia adulti che bambini a partire dai 13 anni.

Tra i servizi offerti ci sono l’analisi della composizione corporea la visita nutrizionale di controllo la prima visita nutrizionale e la valutazione nutrizionale. Ogni servizio è progettato per fornire un supporto completo e personalizzato, adattato alle esigenze individuali di ogni paziente.

Modalità di Pagamento e Accesso

Laura De’ Guarinoni accetta pagamenti tramite carta di creditocarta di debitobonifico e contanti. È importante notare che lo studio accetta solo pazienti privati, senza convenzioni con assicurazioni sanitarie.

Per coloro che desiderano intraprendere un percorso di benessere con Laura, è possibile prenotare una visita e scoprire come il suo approccio personalizzato possa fare la differenza nella propria vita.