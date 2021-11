L’ipertensione arteriosa è molto pericolosa per la nostra salute, per questo bisogna adottare abitudini per tenerla sotto controllo. Vediamo quindi come abbassare la pressione sanguigna naturalmente.

Come abbassare la pressione sanguigna: più esercizio fisico

Per abbassare la pressione sanguigna in maniera naturale bisogna fare più attività fisica.

Se non si ha tempo di andare in palestra, basta muoversi per mezz’ora al giorno, magari camminando mentre si va al lavoro. L’importante, però, è essere costanti quando si fa movimento, perché solo così si riesce a tenere la pressione sotto controllo.

Come abbassare la pressione sanguigna: meno stress

Per abbassare la pressione sanguigna in maniera naturale occorre anche eliminare lo stress dalla nostra vita. Lo stress, infatti, aumenta il cortisolo, un ormone vasocostrittore che aumenta la pressione sanguigna e ci espone a rischi di salute seri come infarto o ictus.

Per questo occorre imparare a rilassarsi, ed eventualmente fare ricorso alla meditazione.

Come abbassare la pressione sanguigna: eliminare le brutte abitudini

Per abbassare la pressione sanguigna naturalmente bisogna anche eliminare le brutte abitudini. Vanno quindi limitati il consumo di alcol e di caffè, bevande che alzano la pressione e ci espongono a rischi seri per la nostra salute.

Inoltre, bisogna smettere di fumare, dato che il fumo aumenta il battito cardiaco e non è salutare per il cuore.

Come abbassare la pressione sanguigna: curare l’alimentazione

Infine, per abbassare la pressione sanguigna naturalmente, bisogna fare attenzione all’alimentazione. Vanno quindi eliminati dalla dieta un consumo eccessivo di sale e di carne rossa, nonché i cibi spazzatura, soprattutto quelli confezionati.

Si sa che l’ipertensione spesso è associata a valori di colesterolo alti, per questo bisogna preferire alimenti più salutari, come verdura, frutta, grassi insaturi e carboidrati integrali per favorire la normalizzazione della pressione.

Sono perfetti quindi pane e pasta integrali, pesce, frutta secca e legumi, che invece sono ricchi di acidi grassi insaturi e, come condimento, l’olio extravergine di oliva, che contiene fenoli, benefici per la pressione sanguigna.

Inoltre, bisogna preferire carni bianche alle carni rosse e, come alternativa al sale, per condire le pietanze si possono usare diverse erbette e spezie, oppure ricorrere al sale iposodico.