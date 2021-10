Le persone diabetiche dovrebbero preferire alcune tipologie di farine invece della classica farina bianca. Ci sono infatti farine alternative per diabetici che hanno un basso valore glicemico e quindi non creano problemi ai soggetti che soffrono di glicemia alta.

Scopriamo insieme quali sono le tre tipologie di farine migliori per le persone diabetiche.

Farina di ceci per diabetici

La farina di ceci è di certo una delle farine che contiene un indice glicemico più basso rispetto alle altre farine. Questo prodotto può quindi essere considerata una vera e propria farina per diabetici in quanto la si può utilizzare senza alcun problema per realizzare alimenti salati come pane e focacce.

Proprio per questo la farina di ceci deve essere considerata un prodotto perfetto per tutti coloro che hanno problemi di glicemia alta.

Quest farina è anche naturalmente ricca di fibre e di conseguenza è in grado di regalare benefici anche all’intestino.

Farina di mandorle per diabetici

La farina di mandorle è un prodotto ideale per tutti i diabetici in quanto permette di realizzare dolci riducendo il valore glicemico che si otterrebbe utilizzando farine comuni. Questa farina chiaramente non può essere impiegata per realizzare alimenti salati in quanto presenta un sapore dolce di base molto spiccato.

Farina di quinoa per diabetici

La farina di quinoa è una farina alternativa che possiede un indice glicemico medio-basso e quindi risulta ideale anche per i soggetti diabetici.

Questa farina non è molto conosciuta ed utilizzata, ma in realtà è possibile sfruttarla per preparare vari alimenti anche salati. La quinoa infatti non ha un sapore dolce di base e quindi è utile per realizzare pasta, pizza e focacce, magari mescolata con farina di segale (altra farina alternativa per diabetici).

Gli impieghi di questa farina quindi sono numerosi e permette di ottenere dei risultati perfetti in maniera sana.