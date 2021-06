Molti sono i cibi pericolosi per l’uomo, ma vi sono alcuni alimenti che consumiamo abitualmente che sono nocivi per la nostra salute. Scopriamo quali sono.

Alimenti nocivi per la salute: insaccati e salumi

Non stupisce trovare tra gli alimenti più nocivi per la salute prodotti come insaccati, wurstel o alimenti a base di carne macinata.

Questi cibi, infatti, sono ricchi di nitriti, conservanti chimici comunemente utilizzati per la conservazione di mortadella, prosciutto, carni in scatola, wurstel e conserve in generale.

I nitriti, però, una volta introdotti nell’organismo, sono in grado di legarsi con altri composti, sempre introdotti con l’alimentazione, le ammine. Da questa unione nascono le nitrosammine, composti ritenuti altamente cancerogeni.

Alimenti nocivi per la salute: patatine fritte

Anche le patatine fritte fanno parte degli alimenti più nocivi per la salute. I vegetali, cotti ad alte temperature, sprigionano l’acrilammide, una sostanza tossica e cancerogena. L’acrilammide, infatti, danneggia le fibre nervose e provoca tumori all’apparato riproduttivo maschile e femminile.

Inoltre, le patatine fritte sono molto caloriche e ricche di grassi, che contribuiscono ad aumentare non solo i livelli di colesterolo e il rischio di patologie cardiovascolari, ma anche quello di obesità.

Alimenti nocivi per la salute: cibi a base di farina 00 raffinata

Pane, crackers, pasta e pizza, se preparati con la farina 00 raffinata, possono nuocere gravemente alla nostra salute. La farina bianca raffinata, infatti, non contiene fibre, è povera di nutrienti ma è ricca di zuccheri, che contribuiscono ad aumentare il picco glicemico.

I prodotti a base di farina raffinata, inoltre, aumentano il rischio di malattie cardiache, diabete, obesità e altre patologie degenerative.

È meglio quindi preferire prodotti a base di farine non raffinate.

Alimenti nocivi per la salute: caramelle, bibite e succhi zuccherati

Tra gli alimenti più nocivi per la salute vi sono anche le caramelle, i succhi e le bibite zuccherati. Questi cibi, ricchi di zucchero bianco raffinato, non solo causano la carie, ma favoriscono anche obesità, diabete e malattie epatiche.

Lo zucchero, inoltre, determina una forte acidifazione del sangue, e perciò l’organismo, per ristabilire il normale pH, utilizza le sue riserve di sali minerali. In tal modo vi è un indebolimento delle ossa e il rischio di sviluppare malattie come artrosi e osteoporosi.

Alimenti nocivi per la salute: prodotti dolci light

Prodotti light come snack o bibite, pur non contenendo zucchero bianco, contengono dolcificanti artificiali. I prodotti, quindi, hanno un apporto calorico basso o nullo, ma aumentano il rischio di tumore.