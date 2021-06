Evitare sprechi in casa è essenziale per aiutare l’ambiente e anche per risparmiare dal punto di vista economico. Per riuscirci è fondamentale seguire alcuni consigli ogni giorno in modo che diventino vere e proprie abitudini. Scopriamo quali sono i 3 comportamenti più importanti per riuscire a ridurre gli sprechi.

1. Attenzione agli sprechi di acqua

Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di fare attenzione a non sprecare l’acqua in casa. Proprio per questo è fondamentale controllare di non avere rubinetti che gocciolano.

In caso di perdite di questo tipo è fondamentale trovare una soluzione sostituendo le parti rovinate.

2. Controllare le scadenze dei cibi contro gli sprechi alimentari

Per evitare di sprecare gli alimenti che si acquistano è fondamentale controllare spesso le scadenze dei cibi che sono in frigorifero.

Può succedere infatti di dimenticare una confezione nascosta dietro altre e lasciarla quandi scadere. Questo comporta uno spreco di cibo e anche una perdita dal punto di vista economico. Gli sprechi in cucina sono un problema serio e per questo è bene fare attenzione al proprio comportamento.

Una delle principali cause di spreco di alimenti è legato alla cattiva gestione della spesa al supermercato. Spesso quando ci si reca a fare compere ci si fa prendre la mano e si acquistano più alimenti di quelli necessari e di conseguenza il rischio di vederli scadere è molto grande.

Consigliamo quindi di seguire attentamente una lista della spesa e di non esagerare con gli acquisti d’impulso.

3. Accendere la luce solo se necessario per evitare sprechi

Capita spesso di accendere le luci in casa anche quanto in realtà non ce ne sarebbe realmente bisogno. Proprio per questo a volte la bolletta dell’energia elettrica è molto alta rispetto a quanto ci si sarebbe immaginati. Lasciare luci accese in stanze dove non ci si trova oppure accendere le luci durante il giorno non è un buon modo per risparmiare.