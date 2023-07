Dieta estiva: consigli e rimedi per restare in forma

La dieta estiva nasce con l’obiettivo di rendere le persone maggiormente consapevoli sulle proprie abitudini alimentari, al fine di perdere peso in modo sano, rapidamente ed effettivamente. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta estiva

La dieta estiva nasce con l’obiettivo di rendere le persone maggiormente consapevoli sulle proprie abitudini alimentari, al fine di perdere peso in modo sano, rapidamente ed effettivamente. Quando si parla di dieta, infatti, la maggior parte delle persone pensa sempre a percorsi troppo lunghi e complessi, difficili da percorrere per intero, soprattutto a causa delle restrizioni alimentari. Tuttavia, la dieta estiva non impone, al limite consiglia su cosa e come mangiare, al fine di preservare il benessere psicofisico e, sì, anche perdere peso, ma senza sacrificio e rinuncia.

Perdere peso è importante non solo per fini meramente estetici, ma soprattutto per preservare la salute del proprio organismo. Negli ultimi anni, infatti, le patologie legate all’aumento di peso, in generale, e all’obesità, in particolare, riguardano persone sempre più numerose, indipendentemente dall’età e dall’appartenenza di genere.

Dieta estiva: consigli

Iniziare a seguire ora la dieta estiva è, di conseguenza, molto importante. Non è mai troppo tardi, in fondo, per iniziare a prendersi cura della propria salute e, perché no, anche del proprio aspetto fisico, a maggior ragione perché siamo in estate e possiamo contare su una vasta gamma di alimenti, freschi e genuini, grazie ai quali tornare in forma, senza neppure rendersene conto.

La dieta estiva consiglia di iniziare sempre la giornata con una colazione ricca. E’ preferibile che questa sia salata o, in ogni caso, che si mescoli il dolce al salato, al fine di evitare il famoso picco glicemico di metà giornata, che spinge le persone a mangiare (ancora). Allo stesso modo, è preferibile non saltare mai la pausa, sia di metà giornata che di pomeriggio. In questo caso, si consiglia di consumare un frutto fresco e/o della frutta secca. Attenzione a non consumare succhi di frutta, frullati e bevande estive, incluse le bevande alcoliche. Queste non solo non dissetano, ma disidratano pure. Meglio l’acqua e cercarne di bere almeno due litri al giorno.

A pranzo si possono consumare carboidrati, semplici o complessi. I carboidrati semplici devono essere consumati con moderazione, per mantenere bassi i livelli degli zuccheri nel sangue. A questo proposito, sia per digerirli meglio e sia per rallentare la digestione, è preferibile consumare un piatto di verdure o un’insalata prima di pasta o patate. A cena va bene un bel piatto di verdure o ortaggi, con delle proteine.

Poiché siamo in estate, in generale, seguite un’alimentazione leggera. Molta frutta e molta verdura, sì, ma è importante anche bere molta acqua, per mantenere alta l’idratazione dell’organismo e combattere la ritenzione idrica.

Praticate nuoto, camminate e andate in bicicletta come forma di attività fisica, al fine di stabilizzare i risultatati che si raggiungono.

