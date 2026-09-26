Immerso in una cornice mediterranea baciata da circa 200 giorni di sole l’anno, il Fortis Health & Fitness Club si propone come il fulcro dell’attività fisica a Punta Skala. Il resort offre una combinazione unica di spazi all’aperto e strutture indoor di alto livello, pensata per chi desidera allenarsi, rilassarsi o semplicemente vivere il movimento in ogni sua forma.

Strutture indoor: 800 m² di fitness all’avanguardia

Il cuore pulsante del club è una zona fitness di 800 m² attrezzata con più di 40 macchine Technogym. Qui è possibile allenarsi su vogatori, tapis roulant, cyclette, macchine a cavo, step climber e su rack dotati di panche, manubri e sacchi da boxe. Ogni attrezzo è dotato di un display con coach virtuali interattivi e programmi personalizzabili, così da garantire un allenamento su misura per ogni livello.

Oltre alle aree dedicate al cardio e al sollevamento pesi, lo spazio comprende una zona per il fitness funzionale, una per le lezioni di gruppo e una riservata a sessioni di personal training. I trainer certificati sono sempre a disposizione per fornire indicazioni, correggere la tecnica e monitorare i progressi grazie a dispositivi di analisi corporea.

Programmi sportivi all’aperto: più di 20 discipline a disposizione

Chi ama l’aria aperta troverà un ventaglio di attività che sfruttano al meglio il clima mite di Punta Skala. È possibile praticare tennis, padel, calcio, basket e beach volley su campi certificati, oppure cimentarsi in sport acquatici come SUP, kayak e nuoto nella baia del resort.

Per gli appassionati di corsa e ciclismo, il territorio circostante offre percorsi panoramici per jogging, nordic walking e escursioni in bicicletta. Le lezioni di yoga e pilates sono programmate sia in spiaggia che in spazi dedicati al coperto, così da garantire il benessere del corpo e della mente in ogni condizione atmosferica.

Servizi personalizzati, accademie e abbonamenti

Il club non è solo un luogo dove praticare sport, ma anche un centro di formazione. Sono attive accademie di eccellenza per bambini e adulti, con programmi specifici per il tennis, il padel e altre discipline. Chi desidera risultati mirati può usufruire di pacchetti Silver o Premium che garantiscono accesso illimitato a tutte le strutture e a eventi sportivi organizzati durante l’anno, tra cui tornei ATP Challenger e dimostrazioni con ex stelle del tennis.

Il personal training include una valutazione corporea approfondita, la creazione di un piano alimentare personalizzato e sessioni di allenamento su misura. Inoltre, il club organizza regolarmente eventi di boot campHIIT e competizioni amatoriali, creando un ambiente dinamico e motivante per tutti i livelli di preparazione.