Olio essenziale di salvia per i capelli: i benefici principali

L’olio essenziale di salvia è un prodotto ideale per migliorare la salute e l’aspetto dei capelli in modo naturale. Questo risulta particolarmente utile per chi ha vuole rendere i capelli più forti e ridurne la caduta, ma è ottimo anche per chi soffre di capelli grassi o per chi vuole idratare la propria chioma.

Olio essenziale di salvia contro la caduta dei capelli

Uno dei benefici principali dell’olio essenziale di salvia è quello di ridurre la caduta dei capelli. Questo prodotto infatti rende la chioma più resistente e di conseguenza i capelli cadono meno frequentemente.

Per sfruttare questo beneficio vi suggeriamo semplicemente di aggiungere qualche goccia di olio essenziale all’interno dello shampoo che utilizzate di solito.

Idratare i capelli grazie all’olio essenziale di salvia

L’olio essenziale di salvia è un prodotto naturale molto utile per idratare a fondo i capelli. Chi ha i capelli lunghi spesso deve fare i conti con punte particolarmente secche, per questo suggeriamo di provare una maschera fai da te con questo olio essenziale.

Per realizzare la maschera per capelli unite quindi qualche goccia di olio essenziale di salvia a yogurt, banana schiacciata e miele. Questo prodotto sarà utile per rendere le punte idratate e combattere la secchezza.

Dopo aver tenuto in posa per circa un’ora potete procedere a lavare i capelli con acqua tiepida.

Olio essenziale di salvia: ideale per i capelli grassi

Questo olio essenziale è particolarmente utile anche per chi ha i capelli grassi, infatti esso consente di ridurre la produzione di sebo in modo in modo naturale.

Applicando qualche goccia di olio essenziale sul cuoio capelluto e massaggiando bene riuscirete a ridurre la forfora riducendo in questo modo un problema davvero fastidioso e frequente.

Utilizzando di frequente l’olio essenziale di salvia renderete i capelli meno grassi e quindi anche più belli da vedere. Suggeriamo di applicare quindi il prodotto prima di lavare i capelli per qualche settimana.