La beauty routine di Ana De Armas: i segreti di bellezza

Ana De Armas, attrice e modella cubana naturalizzata spagnola, ha debuttato come attrice nel 2006 nel film spagnolo “Una rosa de Francia” e poi ha recitato nello spettacolo televisivo spagnolo “El Internado”. Ultimo film di successo è stato “Blonde”, dove ha indossato i panni di Marylin Monroe. Candidata come miglior attrice protagonista agli Oscar 2023, Ana è una delle donne esordienti più amate. Scopriamo i suoi segreti di bellezza.

La beauty routine di Ana De Armas

Oltre a esser diventata una famosa attrice, Ana ha anche perseguito una partnership con La Mer ed è diventata ambasciatrice globale del marchio per Estée Lauder.

Il rapporto della 34enne con la sua cura della pelle e la sua routine di bellezza si è sviluppato man mano che è cresciuta, trasferendosi da Cuba a Los Angeles per diventare un’attrice a tempo pieno. In questi anni, la sua filosofia principale nel vedere la bellezza è usare i prodotti che funzionano per lei, non solo quelli di tendenza.

“Ho provato così tanti prodotti diversi che sono super costosi o hanno una reputazione fantastica e stravagante, ma semplicemente non vanno bene con me”, ha detto l’attrice cubana.

Ana De Armas ha la pelle molto sensibile, come ha lei stessa dichiarata.

La sua pelle può diventare “molto reattiva a tutto il trucco che devo mettere ogni giorno quando sto girando”, ha detto ad Allure.

Il giorno prima delle riprese, infatti, evita di fare qualsiasi cosa fuori dall’ordinario con la sua pelle, come l’esfoliazione o il trattamento del viso per non farsi uscire qualche brufolo.

Essendo ambassador di La Mer, i suoi prodotti preferiti sono di questo marchio francese, in particolare il siero The Concentrate. “Più usi The Concentrate, più senti la differenza, ha detto. “Lo porto con me quando viaggio, attraverso tutti i diversi climi e ambienti. La mia pelle è meno reattiva”, ha concluso l’attrice.

Durante il suo periodo come attrice, Ana si è impegnata molto per perfezionare la sua routine di cura della pelle. Ma non le dispiace nemmeno prendere scorciatoie, motivo per cui adora Revitalizing Supreme Moisturizer Youth Power Crème di Estée Lauder. È una crema multitasking che aiuta a inchiodare più passaggi della routine di cura della pelle con un solo passaggio. E la abbina all’Advanced Night Repair Serum del marchio.

Ana De Armas e il make-up naturale

Se per professione, prima di tutto, Ana De Armas deve curare molto la pelle con la skincare e prodotti di bellezza per il make up punta sulla naturalezza.

Ana viene dall’educazione a Cuba, che le ha insegnato a vedere la bellezza come una cosa naturale.

“Lavati la faccia, pettinati i capelli, stai lontano dal sole”, queste erano le cose che sentivo da piccola”, ha detto l’attrice e modella.

E, ha aggiunto: “La filosofia era prendersi cura della propria pelle, lavarla, mettere un po’ di crema. Non avevamo molto comunque, quindi si trattava solo di lavorare con quello che avevi”. E così ancora oggi, almeno fuori dal set, Ana ama truccarsi poco ed esaltare la sua bellezza naturale.