Sono tante le persone celiache o che hanno sviluppato una ipersensibilità al glutine che desiderano dimagrire con la dieta senza glutine. Questo perché eliminare il glutine dalla propria alimentazione non sempre porta benefici alla linea. Scopriamo il menù settimanale da seguire nella dieta senza glutine.

Dieta senza glutine: menù settimanale

La dieta senza glutine è sempre più popolare, anche per chi non soffre di celiachia. Questo perché escludendo dalla dieta gli alimenti contenenti glutine, una persona celiaca rischia di andare incontro a carenze nutrizionali. Qual è l’alimentazione giusta per la celiachia?

Un valido aiuto viene dalla corretta conoscenza degli alimenti e delle loro proprietà nutrizionali. Ad esempio, nei cereali senza glutine, l’apporto calorico può essere addirittura superiore rispetto a quelli che contengono glutine.

Infatti, nella dieta per celiaci, è importante sapere che alcuni cereali, come miglio e mais, hanno meno apporto proteico, ma sono più ricchi di carboidrati. Per non parlare dei prodotti industriali realizzati con farine gluten free, che contengono una maggiore quantità di zuccheri e di grassi.

Proprio per questo motivo, per i celiaci che vogliono dimagrire con la dieta senza glutine è fondamentale seguire un regime alimentare corretto. Come spesso accade, a influenzare il peso di un individuo sono la qualità e la quantità nutrizionale dei prodotti che assume normalmente.

Quindi, conoscere le linee guida su come seguire una dieta senza glutine ti aiuterà a mangiare in modo sano e nutrizionalmente bilanciato, evitando l’assunzione di calorie inutili.

Le farine con cui vengono realizzati i prodotti gluten-free (farina di riso, farina di mais) sono a volte povere di proteine e vitamine del gruppo B. Invece, sono ricche di amido e zuccheri semplici che favoriscono l’accumulo di adipe e l’aumento di peso.

Una dieta senza glutine, che sia sana ed equilibrata dal punto di vista nutrizionale, è utile alla perdita di peso sia in soggetti celiaci che in persone non intolleranti al glutine. Ecco il menù settimanale.

Esempio di menù settimanale nella dieta senza glutine

Giorno 1, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Lunedì:

COLAZIONE: 1 tazzina di caffè + 1 spremuta di arance.

SPUNTINO MATTINA: pane ai cereali senza glutine + miele.

PRANZO: insalata di pollo, fagiolini e olive + riso integrale.

SPUNTINO POMERIGGIO: yogurt greco + macedonia di frutta fresca.

CENA: Vellutata di verdure + polpette di miglio + frutta fresca.

Giorno 2, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Martedì:

COLAZIONE: 1 tazzina di caffè + yogurt bianco + frutta secca.

SPUNTINO MATTINA: frutta fresca.

PRANZO: risotto allo zafferano + pesce al cartoccio + verdure grigliate

SPUNTINO POMERIGGIO: frutta fresca.

CENA: bresaola + fiocchi di latte + insalata mista + pane integrale senza glutine.

Giorno 3, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Mercoledì:

COLAZIONE: frullato di frutta fresca e latte.

SPUNTINO MATTINA: crackers senza glutine + formaggio spalmabile.

PRANZO: minestrone di verdure con riso integrale.

SPUNTINO POMERIGGIO: frutta fresca.

CENA: spezzatino di carne di vitello + purè di patate.

Giorno 4, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Giovedì:

COLAZIONE: 1 tazzina di caffè + yogurt bianco + biscotti senza glutine.

SPUNTINO MATTINA: frutta fresca.

PRANZO: quinoa fredda con legumi + verdure grigliate + frutta fresca.

SPUNTINO POMERIGGIO: gallette di mais + pomodoro olio evo e origano.

CENA: polenta al ragù di carne e funghi + formaggi.

Giorno 5, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Venerdì:

COLAZIONE: 1 tazza di latte macchiato + cereali senza glutine.

SPUNTINO MATTINA: frutta fresca.

PRANZO: riso venere con gamberetti e zucchine + ricotta.

SPUNTINO POMERIGGIO: frutta secca + formaggio.

CENA: zuppa di ceci e carote + insalata di polpo e patate.

Giorno 6, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Sabato:

COLAZIONE: 1 cappuccino + cornetto senza glutine.

SPUNTINO MATTINA: yogurt alla frutta.

PRANZO: pasta senza glutine al pomodoro fresco + frutta fresca.

SPUNTINO POMERIGGIO: gelato.

CENA: pesce grigliato con verdure + patate al forno.

Giorno 7, la dieta senza glutine con menu di esempio per il Domenica:

COLAZIONE: Infuso di thè + gallette di riso + marmellata.

SPUNTINO MATTINA: frutta fresca.

PRANZO: Pasta di ceci con lenticchie in brodo.

SPUNTINO POMERIGGIO: spremuta di arance.

CENA: tacchino aromatizzato alle erbe su piastra + patate lesse con olio evo + insalata mista.