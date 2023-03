Anna Valle rivela tutti i suoi segreti di bellezza: la beauty routine

Anna Valle è un’attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1995. Nonostante siano passati tantissimi anni da quell’occasione, l’attrice è in perfetta forma. All’età di 47 anni, Anna Valle resta una delle Miss più apprezzate e dei volti più amati della tv. Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Anna Valle: segreti di bellezza

Dopo esser stata incoronata reginetta d’Italia, Anna Valle ha iniziato a studiare recitazione e, subito dopo, a firmare contratti per il cinema e la televisione. Oggi, Anna Valle si divide tra il set e Vicenza, dove vive con il marito Ulisse Lendaro e i figli Ginevra e Leonardo.

L’ex Miss Italia è diventata anche il volto di Olaz Regenerist, la crema intensiva anti-età che mette il futuro della pelle fra le dita di ogni donna.

Anna Valle ha rivelato in un’intervista la beauty routine quotidiana, scopriamola insieme.

L’attrice ha confessato: “Inizio la giornata con una detersione leggera, un po’ di tonico e un bel massaggio prima del siero e della crema come la Total Effects. D’estate ne scelgo sempre una con fattore di protezione 30, per proteggere il viso dai raggi solari. E la sera ripeto sempre pulizia e massaggio con la crema notte e contorno occhi. Ho imparato che un bel massaggio è fondamentale nella routine di tutti i giorni. Un’autentica coccola, tutta per me”.

Uno dei segreti di bellezza di Anna Valle, per combattere il tempo che passa è questa: “Il modo migliore per rimanere giovani è….. dormire, riposarsi e non dimenticare mai di mettere la crema giorno sulla pelle”, ha rivelato l’ex Miss.

Anna Valle e la sua bellezza naturale

In tutte le sue apparizioni, che sia in televisione o al cinema, Anna Valle opta per una base trucco decisamente acqua e sapone. Come più volte ha raccontato, l’attrice non ama truccarsi troppo, e per il suo viso sceglie sempre prodotti leggeri e poco coprenti, che lascino intravedere la pelle al di sotto.

Una bellezza naturale e senza tempo, la sua, simile (secondo alcuni) a quella delle dive degli Anni ’70, che l’attrice ama sottolineare con un make up mai troppo marcato.

Il suo segreto nel make-up è enfatizzare i suoi meravigliosi occhi verdi con una generosa passata di mascara nero e applicando solo un velo di ombretto sui toni del marrone, ma assolutamente mai troppo intenso.

Il focus, invece, è sulle labbra, che spesso mette in evidenza con un rossetto rosso o nude scuro.

Oltre al make up naturale, quando si parla del beauty look di Anna Valle c’è un’altra certezza: i capelli color cioccolato. Durante tutta la sua carriera, infatti, l’attrice non ha mai cambiato colore.