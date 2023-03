Melissa Satta, diventata famosa dopo esser stata sul bancone di “Striscia la Notizia” come velina, è diventata nel tempo una star dello spettacolo anche grazie alla sua bellezza. Come si mantiene in forma smagliante? Ecco svelata la sua dieta.

La dieta di Melissa Satta: cosa mangia la showgirl?

Melissa Satta è uno dei più bei volti del piccolo schermo anche come ruolo di conduttrice, soprattutto in ambito sportivo. L’ex velina di “Striscia la Notizia” e modella ha unito la sua passione per l’allenamento e lo sport in generale alla sua bellezza naturale. Mamma di Maddox Prince, 8 anni, è sempre più in forma. Frutto della genetica ma anche di una sana alimentazione e tanto sport.

Lei stessa condivide molti aspetti della sua vita personale come ad esempio il lavoro ma anche testimonianze della sua vita quotidiana, soprattutto quanto riguarda dieta e allenamenti, ai suoi quasi 5 milioni di follower su Instagram.

La Satta aveva raccontato di affidarsi ad uno specialista per quanto riguarda la sua dieta ma, la cosa importante, è fare sempre 5 pasti al giorno, non saltare mai la colazione, fare giusti spuntini e variare.

Nel corso di alcune interviste, Melissa ha spiegato di non amare la prima colazione nel senso “classico” del termine: niente cornetto o brioche, preferisce un cappuccino con latte di soia e cannella.

Non gradisce particolarmente i dolci e al posto della tradizionale colazione predilige il brunch, specialmente di domenica, con pane, uova e avocado.

Come pranzo predilige insalata, ravanelli, petto di tacchino o di pollo a fette e un po’ di riso integrale o di quinoa. Un pasto veloce, buonissimo e leggero, per rimanere in forma.

La dieta di Melissa Satta include molti carboidrati, specialmente a pranzo. Li consuma anche a cena, ma cerca sempre di bilanciare i vari nutrienti.

Non stravede per la carne (fatta eccezione per il pollo), preferisce il pesce che accompagna con delle verdure o, se vuole fare il pieno di carboidrati, con delle patate.

Melissa Satta e i suoi allenamenti social

Melissa si allena con passione e con attenzione ogni giorno e non nasconde i suoi segreti dato che parla spesso con i fan a proposito di alimentazione e allenamento.

Tra gli sport che preferisce Melissa Satta c’è sicuramente la corsa. Lei in primis ha lanciato un’app dedicata a chi vuole cominciare a correre e a chi cerca una motivazione in più per continuare a farlo.

Famosi anche i suoi circuiti cardio con set di esercizi eseguiti a corpo libero e con l’uso di semplici attrezzi fitness.