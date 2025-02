Antibiotici e malattie oculari, podcast ‘Ascolta e vedrai’ per uso corretto

(Adnkronos) – L'allarme è stato lanciato quasi una decina d'anni fa, parlando di "apocalisse degli antibiotici" e prevedendo, in pochi anni, 50mila morti solo per infezioni non più curabili da tutti, o quasi, gli antibiotici in uso. In questi anni l'uso e l'abuso di questi farmaci – non solo per uso umano, ma anche negli ambiti zootecnici e animali, nelle produzioni alimentari, nell'ambiente eccetera – ha portato alla selezionare di ceppi microbici che hanno acquisito resistenze multiple, rivolte cioè verso molte, se non tutte, famiglie antibiotiche contemporaneamente. Anche nel trattamento di una infezione dell'occhio esterno o della cornea si può limitare il problema dell'antimicrobico resistenza (Amr). Lo spiega 'Antibiotici e malattie oculari: come usarli correttamente', il quinto episodio, appena pubblicato, della seconda stagione di 'Ascolta e vedrai', il podcast de 'L'Oculista Italiano'. Come spiega la voce narrante, la scelta dell'antibiotico deve essere dettata dalla sua capacità di penetrare il sito dell'infezione e svolgere la sua azione, minimizzando le tossicità non solo in termini di Amr, ma anche di salute dell'occhio stesso. In tutte le patologie in cui l'integrità della superficie oculare è compromessa – congiuntivite cronica, allergie oculari croniche, sindrome da occhio secco, utilizzo di lenti a contatto, patologie muco-cutanee, utilizzo cronico di farmaci ipotensivi topici etc. – è assolutamente necessario un trattamento antibiotico che rispetti l'integrità della superficie oculare per evitare potenziali complicanze. A questo proposito la netilmicina si distingue come antibiotico ad ampio spettro, sia per batteri Gram-positivi che Gram-negativi, e con un tasso molto basso, quasi inesistente, di antibiotico-resistenza per i microrganismi isolati più frequentemente nelle infezioni oculari. Nell'intervento di cataratta, per esempio, la gestione degli antibiotici deve essere particolarmente accurata e responsabile, sia nella profilassi pre che post-operatoria. Sebbene la chirurgia della cataratta sia considerata una procedura sicura, l'endoftalmite rimane una complicanza rara, ma potenzialmente grave. Si tratta di un'infezione innescata dalla normale flora batterica della congiuntiva e della palpebra. Al momento non esiste un consenso globale sulla profilassi dell'endoftalmite, ma uno studio recente ha dimostrato che, tra gli antibatterici disponibili per uso topico, la netilmicina è l'unico farmaco con un tasso di suscettibilità complessiva superiore al 90%. Infatti, una somministrazione topica di 2 giorni, nei pazienti con coltura positiva ai batteri, è stata in grado di eradicare i microrganismi nel 94% dei casi. La congiuntivite, un'infiammazione molto comune che può colpire soggetti di tutte le età – ricorda il podcast – può avere origine virale, allergica o batterica, ma la più diffusa è sicuramente la virale, che rappresenta fino al 75% dei casi e che si presenta con arrossamento, congestione dei vasi sanguigni, secrezione oculare, dolore, fotofobia e pseudomembrane. Anche se l'antibiotico è indicato nel 25% dei casi, le percentuali di pazienti con congiuntivite infettiva trattati con antibiotici variano tra l'80 e il 95% in Gran Bretagna, con percentuali simili anche in Italia. Sarebbe più importante invece prevenire l'infezione con il lavaggio frequente delle mani, come raccomanda l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'utilizzo crescente di lenti a contatto, dovuto anche alla maggiore diffusione della miopia, ha contribuito ad aumentare l'incidenza delle infezioni corneali e la diffusione di specie saprofite del silicone hydrogel utilizzato per la produzione delle lenti a contatto. Se l'auspicio è di investire di più, sia in termini di risorse finanziarie che di capitale umano, nella ricerca e sviluppo di nuovi agenti antimicrobici, incluse le terapie alternative, la prevenzione resta fondamentale. Questa comprende anche l'attenzione agli acquisti online. Forme gravi di cheratite resistente a tutti i comuni antibiotici sono insorte nel 2023 negli Stati Uniti in seguito all'utilizzo di confezioni contaminate di lacrime artificiali acquistate online. Nuove speranze contro le infezioni multiresistenti vengono dalle applicazioni avanzate dell'intelligenza artificiale, in particolare dal 'deep learning', e da nuovi algoritmi di sintesi. Proprio negli ultimi mesi è stata scoperta una nuova classe di antibiotici che, sia in laboratorio che in test condotti sui topi, si è dimostrata efficace contro i tanto temuti ceppi resistenti, definiti Mrsa (Methicillin resistant Staphylococcus aureus). Queste e altre informazioni utili per promuovere la salute degli occhi sono disponibili nell'ultimo episodio appena pubblicato in 'Ascolta e vedrai'. il podcast dell'Oculista Italiano.