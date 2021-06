Antizecche cani naturale: benefici e quale scegliere

La zecca è un aracnide ematofago minuscolo che si nutre di sangue e che attraverso un particolare apparato buccale riesce ad agganciarsi alla cute dei mammiferi per forarne i vasi sanguigni e succhiarne il sangue per potersi nutrire e per riprodursi. La puntura della zecca solitamente non provoca dolore alla vittima, poichè la saliva di questo parassita contiene una sostanza naturale anestetica e un principio coagulante che gli permette di rimanere attaccata alla vittima per un periodo lungo (circa 7 giorni).

Antizecche cani naturale

I sintomi principali di una puntura di zecca sono i seguenti:

Arrossamento della pelle.

Eruzione cutanea.

Gonfiore.

Prurito intenso.

Nei casi più gravi il cane potrebbe avere la febbre e sentirsi debole oltre a:

Dolore alla zona colpita.

Paralisi.

Vomito.

Vediamo ora, invece, quali sono i migliori rimedi antizecche cani naturali.

ACETO DI MELE: anche l’aceto di mele risulta essere un ottimo repellente contro le zecche. Per prima cosa, dovrete procurarvi un recipiente per mettere aceto di mele e acqua in parti uguali. Mischiate bene, diluite l’aceto di mele e con un panno umido passate il composto sopra la pelle del cane. Attenzione a non fare entrare l’aceto negli occhi dell’animale e prima di utilizzare questo rimedio su un cucciolo, chiedete il parere a un veterinario.

AGRUMI: il limone, l’arancia, il lime e il pompelmo sono degli ottimi rimedi naturali contro le zecche. Per prepararli è necessario mettere a bollire due tazze di acqua e, al momento dell’ebollizione aggiungere due limoni tagliati a metà. Quando l’acqua inizia a bollire, bisogna abbassare al minimo il fuoco. Lasciando cuocere a fuoco lento per un’ora, l’effetto repellente sarà molto più concentrato. Trascorsa un’ora bisognerà togliere gli agrumi, versare l’infuso dentro un contenitore spray e spruzzarlo sul pelo del cane. State attentissimi agli occhi e non fate leccare l’infuso al cane, poichè potrebbe portare problemi gastrointestinali.

CAMOMILLA: per utilizzarla bisogna preparare un classico infuso da intiepidire e da passare sulla pelle del nostro cane. Per applicarla, vi consigliamo di utilizzare un panno di cotone pulito, immergerlo, strizzarlo e strofinarlo delicatamente sulla pelle del nostro amico a 4 zampe andando a concentrarsi sulla zona della puntura della zecca. La camomilla si può utilizzare anche sui cuccioli perchè non è una pianta velonosa per i cani ed è naturale al 100%.

MANDORLE E VITAMINA E: questo rimedio naturale è consigliato soprattutto per quei cani che son o stati punti sulle orecchie dalle zecche. Vi consigliamo di mischiare dell’olio di mandorla in un contagocce e massaggiare delicatamente le orecchie del cane. Attenzione a non fare entrare la soluzione dentro alle orecchie del cane. L’applicazione deve rimanere soltanto esterna.

OLI ESSENZIALI: alcuni oli essenziali come quello di limone funge da antiparassitario. Altri oli che si possono utilizzare sono l’olio di ricino, l’olio di lavanda, l’olio di neem e l’olio di lavanda.

Antizecche cani naturale: benefici

Con l’arrivo della bella stagione è importante utilizzare un buon antizecche naturale per riuscire a proteggere il nostro amico a 4 zampe, soprattutto se passa tanto tempo al parco o in zone ricche di verde. Le zecche sono molto fastidiose per i nostri cani, poichè possono compromettere la salute e causare delle brutte malattie.

I nostri animali devono essere sempre protetti, soprattutto quando si presentano i primi caldi. Si consigli di utilizzare dei prodotti repellenti a partire da aprile, fino alla fine di ottobre per proteggerli nel miglior modo possibile. Si consiglia, inoltre, di preferire un antizecche naturale per non causare effetti collaterali o controindicazioni.

Antizecche cani naturale: il migliore

