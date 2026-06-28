Banda elastica pretagliata: resistenze multiple per fitness e fisioterapia

L’elastico a fascia pretagliato è uno strumento semplice ma estremamente efficace per chi pratica fitnesspilatesyoga o necessita di percorsi di riabilitazione. Questo articolo descrive le specifiche tecniche del prodotto, le modalità d’uso consigliate sia in ambito sportivo sia terapeutico e tutte le informazioni pratiche sulla spedizione e sui costi, in modo da permettere una scelta consapevole prima dell’acquisto.

La proposta è pensata per professionisti come terapisti e istruttori, ma anche per utenti domestici che desiderano uno strumento portatile e modulabile. Verranno illustrate le misure standard della fascia, i livelli di resistenza identificati con colori e alcuni esempi di esercizi utili per riscaldamento, potenziamento e recupero motorio, mantenendo indicazioni sulla sicurezza e sulla progressione degli esercizi.

Specifiche del prodotto: misure, materiali e livelli di resistenza

La fascia è realizzata in lattice resistente, materiale che garantisce elasticità e durata nel tempo quando utilizzata correttamente. Le dimensioni commerciali del prodotto sono 150 cm di lunghezza e 15 cm di larghezza, un formato adatto a molteplici esercizi sia in posizione eretta sia a terra. Il set è disponibile in quattro livelli di intensità identificati dai colori: very easy (giallo)easy (verde)medium (rosso) e strong (celeste). Ogni tonalità consente di modulare la difficoltà e personalizzare il carico di lavoro in base all’obiettivo e alla condizione fisica dell’utilizzatore.

Applicazioni pratiche in allenamento e in riabilitazione

In ambito sportivo la fascia si presta a tre funzioni principali: serve come supporto per il riscaldamento con esercizi dinamici che facilitano la circolazione e la preparazione muscolare, può essere integrata negli esercizi di resistenza come squat e affondi per aumentare l’intensità, e viene usata nelle sessioni di pilates e yoga per migliorare la flessibilità e il controllo motorio. Per chi lavora a casa o in viaggio, la compattezza della fascia ne rende semplice il trasporto senza rinunciare alla possibilità di un allenamento completo.

Esempi di esercizi e progressione

Per iniziare è consigliabile usare un livello di resistenza che consenta di eseguire il movimento con tecnica corretta: ad esempio, per i glutei e le gambe si possono praticare band walk e ponte con fascia, mentre per gli arti superiori esercizi di estensione e abduzione della spalla favoriscono il recupero progressivo. In riabilitazione gli esercizi devono essere eseguiti in modo controllato, mantenendo sempre la tensione nella fascia; l’uso di un livello inferiore permette di migliorare il range di movimento senza sovraccaricare i muscoli o le articolazioni.

Indicazioni per l’uso sicuro e per i professionisti

L’impiego dell’elastico a fascia in ambito terapeutico richiede attenzione al controllo motorio: per la riabilitazione degli arti superiori si privilegiano movimenti lenti e progressivi per rinforzare spalle e braccia dopo infortuni o interventi chirurgici, mentre per gli arti inferiori sono indicati esercizi mirati come estensioni del ginocchio e sollevamenti dell’anca. Un corretto programma di esercizi può anche contribuire al miglioramento della postura attraverso il lavoro sul core e sugli allungamenti, riducendo così tensioni e dolori lombari.

Costi di spedizione, tempi di consegna e tracking

Per ordini superiori a €50 le spese di spedizione sono gratuite. Per ordini inferiori a €50 i costi variano in base al peso: da 0 a 5 kg costa €6,10, da 5 a 10 kg €8,54, da 10 a 20 kg €9,76, da 20 a 30 kg €10,98, da 30 a 50 kg €15,86, da 50 a 100 kg €26,84, da 100 a 200 kg €54,90, da 200 a 300 kg €79,30, da 300 a 500 kg €100,00 e oltre i 500 kg €200,00. Queste tariffe aiutano a pianificare ordini singoli o per grandi quantità in ambito professionale.

Tempi di consegna e gestione degli ordini

I tempi standard per prodotti disponibili a magazzino sono 24/48 ore lavorative per tutto il territorio nazionale, con consegna in 72 ore lavorative per le isole e la Calabria. Per ordini su bancali o articoli voluminosi come lettini elettrici i tempi variano da 3 a 7 giorni lavorativi. Durante periodi promozionali le tempistiche di gestione possono allungarsi; per i prodotti in preordine la spedizione avviene a partire dalla data indicata nella scheda prodotto e gli ordini che combinano prodotti disponibili e in preordine vengono evasi in un’unica soluzione all’arrivo del preordine.

Monitoraggio della spedizione

Dopo l’affidamento al corriere viene inviato un codice di tracking tramite l’indirizzo di posta elettronica tracking@; la mail è automatica e non monitorata, Si raccomanda di controllare anche la cartella spam, poiché talvolta la comunicazione con il tracking viene filtrata come posta indesiderata.

Conoscere le specifiche e le condizioni logistiche permette di integrare l’elastico a fascia pretagliato in modo efficace nel proprio programma di allenamento o nel piano terapeutico, ottimizzando tempi, costi e risultati.