Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare: consigli per un’alimentazione consapevole

Ogni anno, il 7 giugno, si celebra la Giornata mondiale della Sicurezza Alimentare un’occasione per riflettere sull’importanza del cibo nella nostra vita quotidiana. Questo evento non si limita a ricordare l’importanza di consumare alimenti sicuri, ma ci invita a sviluppare un rapporto più consapevole con ciò che mangiamo.

La sicurezza alimentare non riguarda solo la qualità degli ingredienti o la corretta conservazione dei prodotti. È un concetto più ampio che include la comprensione delle nostre esigenze nutrizionali, l’adozione di abitudini alimentari equilibrate e la promozione di un benessere duraturo.

Sicurezza alimentare: un approccio olistico

Per garantire un’alimentazione sicura, è fondamentale adottare una serie di pratiche quotidiane. Questo include la scelta di alimenti adeguati, la conservazione corretta, il rispetto delle norme igieniche in cucina e l’attenzione alla provenienza e alla qualità dei prodotti.

Tuttavia, il benessere alimentare non si limita all’aspetto pratico. Il modo in cui ci rapportiamo al cibo può influenzare la nostra salute fisica, l’equilibrio emotivo e la qualità della vita. Per questo, è essenziale promuovere un’educazione alla salute che eviti soluzioni improvvisate, diete estreme o abitudini scorrette che possono creare squilibri nel tempo.

Il ruolo del dietologo nell’alimentazione equilibrata

Un’alimentazione sana deve essere personalizzata, tenendo conto di fattori come l’età, lo stile di vita, eventuali patologie, obiettivi di salute e necessità specifiche. Il dietologo può aiutare a definire un percorso alimentare equilibrato, sicuro e personalizzato, evitando approcci generici o regimi alimentari non adatti alle reali condizioni del paziente.

Affidarsi a uno specialista è particolarmente utile in caso di sovrappeso difficoltà nel seguire una corretta alimentazione, necessità di migliorare le proprie abitudini alimentari, disturbi digestivi o metabolici, alimentazione non equilibrata o percorsi di prevenzione e benessere generale. L’obiettivo non è solo ‘mangiare meno’ o seguire una dieta temporanea, ma imparare a nutrirsi meglio, con equilibrio e continuità.

Alimentazione e psicologia: un legame indissolubile

Il rapporto con il cibo può essere influenzato da emozioni, stress, abitudini familiari, cambiamenti personali o momenti di difficoltà. In alcuni casi, il cibo può diventare una risposta automatica a tensioni emotive, ansia, insoddisfazione o senso di controllo.

Per questo, accanto al percorso nutrizionale, può essere utile anche il supporto psicologico. La psicologa può accompagnare la persona in un percorso di maggiore consapevolezza, aiutandola a comprendere il proprio rapporto con il cibo, con il corpo e con le abitudini alimentari quotidiane. Presso il Centro Medico Silvestre è presente la Dott.ssa Clementina Uli, che offre uno spazio di ascolto professionale e non giudicante.

Per approfondire la sua figura professionale è possibile visitare la pagina dedicata: Dott.ssa Clementina Uli.

Quando rivolgersi a uno specialista

Può essere utile chiedere una valutazione professionale quando l’alimentazione diventa difficile da gestire, quando si alternano periodi di controllo eccessivo a momenti di disordine alimentare, oppure quando il rapporto con il cibo genera disagio, senso di colpa o preoccupazione costante.

Anche in assenza di disturbi specifici, un confronto con uno specialista può aiutare a migliorare la qualità dell’alimentazione, prevenire squilibri e acquisire maggiore consapevolezza nelle scelte quotidiane.

FAQ sulla sicurezza alimentare

Che cos’è la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare? È una ricorrenza internazionale che si celebra il 7 giugno per sensibilizzare sull’importanza del cibo sicuro, della prevenzione dei rischi alimentari e della tutela della salute.

Sicurezza alimentare significa solo evitare alimenti contaminati? No. Significa anche adottare corrette abitudini alimentari, conservare bene gli alimenti, scegliere prodotti adeguati e vivere il rapporto con il cibo in modo più consapevole.

Quando è utile rivolgersi a un dietologo? È utile quando si desidera migliorare la propria alimentazione, perdere peso in modo controllato, prevenire squilibri o seguire un percorso alimentare personalizzato.

La psicologia può aiutare nel rapporto con il cibo? Sì. Il supporto psicologico può aiutare a comprendere emozioni, abitudini e comportamenti legati all’alimentazione, favorendo un rapporto più equilibrato con il cibo e con il corpo.

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, il Centro Medico Silvestre ricorda l’importanza di prendersi cura della propria salute anche attraverso l’alimentazione, la prevenzione e il supporto specialistico. Un percorso corretto nasce dall’ascolto della persona e dalla valutazione delle sue reali esigenze, con l’obiettivo di promuovere salute, equilibrio e benessere.

Per informazioni o prenotazioni:

Centro Medico Silvestre

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Lucera, Foggia

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