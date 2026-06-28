Salute a pagamento: come la spesa out of pocket sta cambiando l’accesso alle cure

In un paese dove la salute è un diritto costituzionale sempre più italiani si trovano a dover aprire il portafoglio per accedere a cure tempestive. La spesa sanitaria privata, o out of pocket sta diventando una realtà sempre più diffusa, mettendo in luce le disuguaglianze nel nostro sistema sanitario.

Secondo i dati più recenti, nel 2026 oltre 44mila persone hanno manifestato una fragilità sanitaria aggravata da povertà ed esclusione sociale. Questo fenomeno non riguarda solo le fasce più deboli della popolazione, ma coinvolge anche chi, pur avendo disponibilità economiche, preferisce evitare le lunghe liste d’attesa del servizio pubblico.

Per mitigare l’impatto della spesa sanitaria privata, è importante conoscere le agevolazioni fiscali disponibili. Nel modello 730 2026, ad esempio, è possibile detrarre il 19% delle spese sanitarie che superano la franchigia di 129,11 euro. Tra le spese detraibili rientrano farmaci, visite specialistiche, cure odontoiatriche, esami diagnostici e molto altro.

Tuttavia, non tutte le spese sanitarie sono detraibili. Restano escluse, ad esempio, gli integratori alimentari i parafarmaci gli interventi di chirurgia estetica non collegati a patologie e i corsi in palestra, anche se consigliati dal medico.

La situazione in Sicilia: un sistema sanitario in crisi

La Sicilia rappresenta un caso emblematico delle difficoltà del sistema sanitario italiano. Liste d’attesa interminabili, carenza di personale e servizi territoriali insufficienti stanno spingendo sempre più cittadini a rivolgersi alla sanità privata o a cercare assistenza in altre regioni.

Il Sinalp Sicilia sindacato che rappresenta i lavoratori della sanità, ha lanciato un allarme sul deterioramento del sistema sanitario regionale. Tra le criticità segnalate figurano il ricorso a nomine commissariali e l’eccessivo utilizzo di esternalizzazioni e consulenze, che sottraggono risorse al rafforzamento del sistema pubblico.

La crisi sanitaria in Sicilia è strettamente legata alla fuga dei giovani dalla regione. Negli ultimi vent’anni, centinaia di migliaia di giovani hanno lasciato il Mezzogiorno, con una quota rilevante di laureati siciliani che sceglie di costruire il proprio futuro nel Centro-Nord o all’estero.

Le proposte per un futuro migliore

Per affrontare questa situazione, è necessario un cambio di rotta che coinvolga istituzioni, forze sociali e cittadini. Tra le priorità indicate dal Sinalp figurano la riduzione delle liste d’attesa, il potenziamento della medicina territoriale attraverso le Case di Comunità maggiori investimenti sul personale sanitario e un controllo più rigoroso della spesa pubblica per contrastare sprechi e inefficienze.

Inoltre, è fondamentale promuovere una cultura della prevenzione e dell’educazione sanitaria, per ridurre il ricorso a cure costose e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La salute è un bene prezioso che va tutelato e garantito a tutti. Solo attraverso un impegno condiviso e una gestione trasparente delle risorse pubbliche sarà possibile costruire un futuro migliore per tutti gli italiani.