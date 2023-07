Filippo Bisciglia conduttore del noto reality Temptation Island, programma record di ascolti da 10 anni, è molto dimagrito. Ecco cosa sappiamo della dieta del conduttore.

Filippo Bisciglia: la dieta del conduttore di Temptation Island

Il conduttore romano Filippo Bisciglia del reality show che macina consensi e ascolti record da quasi 10 anni è in onda dal 26 giugno in prima serata su Canale 5. Nato a Roma nel 1977 e grande appassionato di tennis, cui ha giocato da agonista fino alla fine del liceo, Bisciglia ha iniziato il suo viaggio nel mondo dello spettacolo italiano sui set degli spot pubblicitari.

In realtà la sua carriera è iniziata ufficialmente nello studio di un altro reality show molto noto Grande Fratello, cui ha partecipato come concorrente nel 2006. La sua consacrazione, però, è del 2014 quando Maria de Filippi, produttrice di Temptation Island, lo sceglie come voce e volto del programma.

Altra curiosità: Bisciglia è appassionato di canto tanto che nel 2007 ha addirittura pubblicato un disco, Sto parlando con te, e ha partecipato ben due volte a uno dei programmi di punta della Rai, Tale e Quale Show (nel 2017 e nel 2018), arrivando poi nel cast di Amici Celebrities, spinoff del talent di Maria de Filippi, nel 2019, sempre come concorrente.

A Temptation Island 2023 Filippo Bisciglia appare leggermente diverso: il 46enne ha perso nell’ultimo periodo ben sette chili. Il conduttore si è messo a dieta “perché avevo messo su la pancetta. E poi vedendo Pamela che dimagriva ci ho provato anche io”, ha detto Bisciglia riferendosi alla Camassa, sua compagna storica.

Per quanto riguarda il look, invece, Filippo ha optato per questa edizione per abiti di un paio di taglie più grandi, per essere più moderno e seguire il trend oversize del momento. Filippo ha inoltre ammesso di non bere e fumare più da un anno e mezzo, più precisamente da quando ha avuto il Covid.

“Anche se senza sintomi per due secondi ho sentito un dolore forte al centro del petto e ho pensato che sarei morto. Così sono passato alle sigarette elettroniche”, ha dichiarato Filippo Bisciglia, che ha poi confessato che ogni anno durante le registrazioni di Temptation Island, deve fare i conti con l’orzaiolo, un’infezione all’occhio piuttosto comune dovuta spesso a stress.

La dieta di Filippo Bisciglia: cosa mangia il conduttore?

Filippo Bisciglia, da anni al timone del noto programma Temptation Island, non racconta spesso di sé e della sua vita privata. Non tutti sanno, infatti, che da piccolo Filippo è stato colpito da una malattia chiamata Morbo di Parthes.

La rara condizione infantile colpisce l’anca ed è nota anche come Legg-Calvé-Perthes, dal nome dei tre medici che l’hanno descritta per primi. Si verifica quando l’apporto di sangue alla testa del femore è temporaneamente interrotto.

Filippo fin dall’età di tre anni ha vissuto con il rischio di perdere le gambe; ma fortunatamente, grazie a una cura sperimentale e al sostegno della famiglia, è riuscito a superare anche la malattia.

Oggi Filippo si dice pronto a diventar padre mentre Pamela Camassa, sua compagna da oltre dieci anni, la pensa diversamente perché ha paura di non essere all’altezza. Oltre alla tv, Bisciglia è molto attivo sui social, su Instagram è seguito da quasi 1 milione di follower.

Filippo condivide con i suoi follower momenti di vita quotidiana e le sue passioni. Dal tennis al padel agli amici e anche la buona cucina, il feed di Filippo è pieno di scatti che ricevono migliaia di like.