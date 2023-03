La dieta di Micol Incorvaia: come si tiene in forma?

Micol Incorvaia segue una dieta che sta facendo molto discutere. Per perdere peso al Grande Fratello Vip, la concorrente ha preso una decisione drastica, che potrebbe avere delle conseguenze sulla salute.

La dieta di Micol Incorvaia: un esempio da non seguire



La convivenza al Grande Fratello Vip, in edizioni così lunghe, comporta il rischio di crolli emotivi, psicologici e fisici. Tra gli effetti collaterali del reality show c’è anche l’aumento di peso, che è inevitabile visto che i vip sono chiusi in una casa con poche attività da svolgere. Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Micol Incorvaia, che è arrivata in finale. Ha spiegato diverse volte di non amare molto il suo corpo e ha espresso il suo malessere in diverse occasioni durante il reality. Nel corso delle settimane, si è resa conto di aver avuto un aumento di peso di circa 5 kg e per questo ha deciso di mettersi a dieta. Peccato, però, che il regime alimentare che ha scelto va contro qualsiasi indicazione dei nutrizionisti esperti e sta facendo indignare.

Il digiuno non è una soluzione adeguata per contrastare l’aumento di peso, anzi, comporta un’instabilità all’interno del corpo che rende più complicato ritrovare la propria forma fisica. La dieta che ha deciso di portare avanti Micol Incorvaia riguarda proprio il digiuno, ma non si tratta di un esempio da seguire per i giovani che seguono il programma. La sorella di Clizia Incorvaia salta spesso i pasti, soprattutto nell’ora di pranzo, placando il suo appetito con caffè e sigaretta, cosa completamente sconsigliata e dannosa. Scegliere di saltare i pasti, contrastando l’appetito con due sostanze altamente sconsigliate, è un messaggio decisamente sbagliato, soprattutto tenendo conto che il problema dei disturbi alimentari è sempre più diffuso. Questo regime alimentare contribuisce al danneggiamento dell’organismo.

Saltare i pasti: tutti i rischi per la salute

Digiunare per evitare un aumento di peso è completamente sbagliato e dannoso. Provoca danni all’assetto ormonale, soprattutto dell’insulina, e fa venire più fame rispetto a quando si fanno pasti regolari. Astenersi dal cibo è una pessima strategia per perdere peso, che comporta molti rischi. Un digiuno prolungato può causare ipoglicemia, un abbassamento del glucosio nel sangue, che porta debolezza, mancanza di concentrazione e svenimenti. Saltare il pranzo o la cena danneggia il corpo e anche la mente. Quando il glucosio scarseggia nell’organismo si ha una perdita di massa magra. La mancanza di cibo fa in modo che le ghiandole surrenali rilascino cortisolo, ormone dello stress, per cui le persone sono più nervose e affamate. Saltare dei pasti comporta la perdita di determinati nutrienti. Non consumare carboidrati fa perdere energia, con l’aumento del rischio cardiovascolare e di altre patologie. Anche una carenza di proteine ha effetti negativi. Le proteine sono coinvolte in molti processi metabolici, servono per accrescere e riparare pelle, capelli, tendini, legamenti e muscoli. Anche i grassi sono importanti, necessari per l’assorbimento di alcune vitamine. Le conseguenze del digiuno possono essere davvero molto negative per la salute fisica e mentale, per questo il messaggio di Micol Incorvaia è completamente sbagliato. Ciò che consente di mantenersi sani e in forma è sempre un regime alimentare equilibrato, che riesca ad offrire all’organismo tutti i nutrienti necessari.