Gigi Hadid è una delle modelle più amate e invidiate di tutto il mondo soprattutto per via del suo fisico asciutto. Per restare sempre in forma, la donna segue una dieta molto attenta e predilige un’alimentazione assolutamente sana. A questo, ovviamente, aggiunge anche un workout costante con allenamenti mirati che le permettono di restare sempre al top.

I segreti di Gigi Hadid per avere un fisico da modella

Per mantenere il suo fisico da modella, Gigi Hadid segue une dieta molto attenta con alimenti sani. La ragazza ama preparare le sue pietanze da sola, soprattutto insalate e centrifugati. Nonostante la sua grande attenzione per la dieta, la modella non rinuncia a un giorno di sgarro in cui si concede gli sfizi che desidera.

Oltre all’alimentazione, Gigi Hadid è molto attenta anche a mantenere uno stile di vita ricco di movimento.

La donna si sottopone a varie sessioni di fitness dalle 3 alle 5 volte alla settimana alternando vari tipi di esercizi.

La dieta di Gigi Hadid

La modella statunitense è molto attenta alla sua alimentazione, infatti per rimanere in forma segue una dieta rigida. Nonostante si conceda occasionalmente qualche sfizio, Gigi Hadid cerca sempre di non esagerare.

A colazione, la donna prepara una spremuta d’arancia a cui abbina caffè e una fetta di pane tostato con due uova, a cui soltanto di rado aggiunge un po’ di bacon.

A metà mattina si concede uno spuntino con frutti rossi oppure con un green smoothie di verdura e latte vegetale.

Il pranzo è composto spesso da un’insalata di rucola con grana in scaglie, carne rosolata a pezzi e qualche chicco di melograno condita con un filo di olio di oliva. Lo spuntino pomeridiano è in genere composto da hummus con carote.

A cena si concede sushi oppure una bistecca di carne.

L’allenamento di Gigi Hadid

Gigi Hadid segue un allenamento settimanale molto rigido che le permette di mantenersi in forma. Di solito, la modella alterna allenamenti a corpo libero, allenamenti con i pesi e sedute di boxe. Per eseguire tutti gli esercizi correttamente, la donna è seguita da un personal trainer.