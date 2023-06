Antonella Fiordelisi, classe 1998, è una showgirl e influencer molto seguita sui social. La Fiordelisi ha partecipato a vari programmi tv come “Temptation Island”, “Uomini e Donne”, e infine all’ultima edizione del GFVip. Qual è la sua dieta? Ecco cosa mangia l’ex gieffina.

La dieta di Antonella Fiordelisi: cosa mangia l’ex gieffina?

Antonella Fiordelisi, influencer da milioni di follower ed ex gieffina, ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza su Instagram. La modella e influencer – ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi sta con Edoardo Donnamaria che ha conosciuto nel reality – ha confidato ai suoi follower di non seguire una dieta particolare.

La 25enne di Salerno ama mangiare un po’ di tutto, soprattutto il sushi di cui va matta. Pasta, carne e pesce non mancano mai sulla tavola di Antonella Fiordelisi. L’ex protagonista di “Temptation Island” ha ammesso di non mangiare mai dolci. Nessun peccato di gola per Antonella Fiordelisi, che per mantenersi in forma cerca di non esagerare con gli zuccheri.

A fare la differenza è poi l’allenamento: l’influencer salernitana è una grande appassionata di sport. Dopo aver praticato per tanti anni la scherma, oggi la Fiordelisi è sempre attiva tra palestra ed esercizi all’aria aperta. Lo sport è fondamentale nella quotidianità dell’influencer.

La Fiordelisi, anche per via del suo lavoro nel mondo dello spettacolo e della moda, cura inoltre molto il corpo con trattamenti estetici che la aiutano a contrastare la ritenzione idrica e le donano una pelle più liscia e morbida. Provare per credere.

Antonella Fiordelisi e la sua dieta: come si tiene in forma

L’ex schermitrice, Antonella Fiordelisi intrattiene i suoi follower con video, storie e foto che la ritraggono da sola oppure insieme al suo fidanzato Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio all’interno del reality GFVip7.

Fin da bambina la Fiordelisi ha giocato a pallavolo e ginnastica ritmica fino ad arrivare, appunto, alla scherma ed in particolare la spada. Proprio questa l’ha portata a raggiungere grandi traguardi, compreso un bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari.

Successivamente è stata la sua carriera da influencer e modella a farla emergere e conoscere al pubblico anche della tv. Quando si allenava ad alti livelli a tavola Antonella privilegiava carboidrati e proteine, in particolare pasta a pranzo più carne o pesce con contorno, spuntino a base di bresaola e frutta, cena con cibi proteici e verdura.

Tra gli altri sport che le piace praticare ci sono anche il tennis e il surf, oltre che andare regolarmente in palestra tutti i giorni.