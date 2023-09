La beauty routine di Ginevra Mavilla: i segreti di bellezza della “figlioccia” di Gianluca Vacchi

Ginevra Mavilla influencer e modella seguitissima sui social, dove conta infatti 549K Followers, è nota come la “figlioccia” di Gianluca Vacchi. Cosa sappiamo della sua beauty routine? Eccola svelata.

Se ancora non la conoscete, Ginevra Mavilla “figlioccia” di Gianluca Vacchi è una delle influencer italiane più seguite degli ultimi anni. La giovane è amata non solo per la sua passione per la moda ma anche per il suo aspetto. Risultato di tanti anni di danza. A soli 2 anni, infatti, Ginevra inizia spontaneamente a ballare, stupendo tutti con ruote e spaccate e, a 5 anni, entra nella scuola di danza del Teatro Carcano dove si allena regolarmente ancora oggi.

La Mavilla ha anche un fisico scolpito e a dir poco in formissima e no, non siamo davanti a una giovanissima già fissata con la dieta, poiché Ginevra non è una ossessionata dalla palestra ma ha una grandissima passione: la danza. Perché viene descritta come la “figlioccia” di Gianluca Vacchi?

I suoi genitori sono Mara Poletti e Marco Mavilla ed è proprio grazie alla mamma che ha conosciuto l’imprenditore (in passato i due sono stati soci). È stato Vacchi a rendere pubblico il rapporto con la giovane, tanto da averla presentata ufficialmente sui social quando aveva appena 5 anni come la sua “figlioccia”.

I genitori di Ginevra sono Mara Poletti e Marco Mavilla due noti imprenditori italiani che hanno fondato e gestiscono il brand di orologi Toywatch.

Negli ultimi tempi non appaiono più spesso fianco a fianco su Instagram ma, nonostante ciò, il loro rapporto continua a essere profondo nonostante la distanza. L’influencer di moda, che vediamo spesso partecipare alle fashion week, ha rivelato alcuni suoi segreti di bellezza, tra la laurea in economia e gestione aziendale in inglese e progetti digital degni di rodata top model.

La sua skincare inizia così: “Apro gli occhi e ho già tutto programmato in agenda da giorni. Sono una ballerina classica da quando avevo tre anni e ringrazio questa disciplina per la forma mentis che mi ha regalato”, confessa la Mavilla.

Tra gli studi, il lavoro sui social e la danza, per lei il tempo non basta dunque Ginevra punta su un make up “everyday” semplice: l’influencer utilizza il fondotinta Forever Natural Nude diluito con Skin Veil Primer, come le ha insegnato il maestro Davide Frizzi di Dior Makeup, che rende la pelle super fresca e luminosa.

Infine, un trucchetto invisibile per tenere a bada le sue sopracciglia, naturalmente folte: il balsamo labbra Dior Addict Lip Glow 000 neutro per fissarle verso l’alto, effetto laminazione super naturale. Restano brillanti ma non collose: un beauty tip da vere star.

Ginevra Mavilla, influencer da mezzo milione di followers, è una giovane 19enne di successo. La “figlioccia” di Gianluca Vacchi è molto ambiziosa fin da piccola e ha sempre sognato di diventare dirigente di una sua azienda nonché volto noto della moda. Per il secondo obiettivo, ci sta già riuscendo. La Mavilla è anche ambassador Dior, infatti, è il marchio prefetto per lei per la sua skincare.

Prima dell’estate, la Mavilla si è sottoposta al massaggio Dior Bronze, ispirato all’omonima linea di skincare, disponibile in versione da 30 o 45 minuti. Perfetto per preparare la pelle ai benefici del sole è lo step immancabile per essere pronte a un‘abbronzatura luminosa e in tutta sicurezza.

E ancora il Cataplasme Dermo-Réparateur, con il 91% di ingredienti di origine naturale, si fregia di un complesso cica-riparatore Floreale, con alta concentrazione di camomilla e centella asiatica lenitive, che lo rendono il miglior amico per la pelle, il rituale post sole per eccellenza, che si prende cura della cute dopo l’esposizione solare.