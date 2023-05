La beauty routine di Kylie Jenner: la routine della giovane Kardashian

Kylie Jenner, imprenditrice, personaggio televisivo e modella del clan Kardashian nonché AD del suo brand Kylie Cosmetics, ha condiviso con i suoi milioni di follower la sua beauty routine. Ecco cosa ha svelato la star di “Al passo con i Kardashian”.

La beauty routine di Kylie Jenner: segreti di bellezza

Kylie Jenner, 25 anni, imprenditrice di successo e influencer da milioni di seguaci, ha cambiato aspetto negli anni. Già mamma di due bambini, Kylie ora ha condiviso anche i suoi segreti di bellezza sul web.

“Ho cambiato molto il mio aspetto, penso di essere in una pelle più naturale”, ha detto la Jenner. La venticinquenne, tra le più famose al mondo, ha lanciato la sua collezione di skincare, per la cura della pelle, nel 2019 e come dimostra sui social da allora Kylie Jenner usa sempre i suoi prodotti nella sua routine di bellezza.

“Se devo vedere delle persone, non indosserò un trucco pesante. Non è attraente per me. Quando vedi quelle foto sul mio Instagram, di solito sono per quando sto facendo un servizio fotografico o un’intervista”, ha confessato la Jenner per sottolineare che al di fuori del lavoro, lei non ama truccarsi molto ma preferisce un look neutro e semplice.

Ecco i prodotti che usa Kylie Jenner nella sua beauty routine quotidiana. Primo step: Kylie Skin Foaming Face Wash. “Comincio con il mio detergente per il viso, probabilmente il mio prodotto preferito della linea. Questo fa sentire la mia faccia così pulita e mantiene anche la tua naturale consistenza”, ha confessato Kylie.

Secondo prodotto: il toner Kylie Skin Vanilla Milk Toner : “Ora userò il mio Vanilla Milk Toner, che ha un profumo delizioso. È un toner molto veloce e facile da usare”, ha detto nel video beauty.

Terzo: Kylie Skin Vitamin C Serum: “Dopo il mio toner, vado con il mio siero alla vitamina C. Tutto quello che devi fare è applicare una singola goccia. Proprio quando lo indossi, si assorbe immediatamente nella tua pelle. La vitamina C è un antiossidante, quindi aiuta davvero a illuminare la tua carnagione”, ha continuato l’influencer.

Si passa ora alle creme per il viso. La sua preferita è la Kylie Skin Face Moisturizer : “Questa crema idratante è la mia base per il mio trucco in questo momento. Questo rende il mio trucco impeccabile ogni volta. Il tuo viso sembra naturalmente idratato”, ha detto Kylie. Per il contorno occhi, invece, sceglie la Kylie Skin Eye Cream.

Kylie Jenner e i segreti di bellezza dell’imprenditrice

L’influencer, star del web e del beauty del clan Kardashian, ama e non può prescindere dalla protezione solare, avendo anche la pelle molto chiara. Tra le sue preferite troviamo la Kylie Skin Broad Spectrum SPF 40 Face Sunscreen.

“Totalmente invisibile. Questo è il mio ultimo step nella mia routine di cura della pelle e costituisce una base fantastica per il mio trucco. La protezione solare è importante per me. Ho la pelle naturalmente molto chiara e non riesco mai ad abbronzarmi. Mi brucio e basta”; ha concluso Kylie.