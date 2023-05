Quali formaggi si possono mangiare a dieta? La classifica dei meno calorici

C’è chi, ai formaggi, proprio non riesce a rinunciare neanche quando è a dieta. Farlo non è obbligatorio. Infatti, esistono molti formaggi “magri” e poco calorici da integrare nella propria alimentazione. Ecco la classifica dei meno calorici.

Dieta e formaggi: la classifica dei meno calorici

All’interno di una dieta sana e bilanciata i prodotti a base di latte quali formaggi e latticini sono decisamente irrinunciabili per la maggior parte delle persone, ma anche viste le loro molteplici proprietà.

Un discorso che vale in particolare per i formaggi magri e quelli freschi, i quali contengono pochi grassi e calorie.

Si tratta di una tipologia prelibata e capace di coniugare gusto, digeribilità e minor contenuto di colesterolo, permettendo di realizzare preparazioni capaci di andare d’accordo con la linea.

Infatti, non è detto che se si è a dieta i formaggi sono proibiti. Anzi. Oltre alla quantità di calorie presenti nell’alimento, chi è a dieta o soffre di colesterolo alto deve stare attento anche alla percentuale di grassi contenuta negli alimenti. Quali sono, quindi, i formaggi poco grassi? Ecco una top 10.

Fiocchi di latte. Il formaggio più magro, costituito da piccole sfere bianche che si prestano a essere impiegate in diverse ricette. Le calorie sono pari a 98 Kcal ogni 100 gr.

Ricotta. Un latticino, più che un formaggio, pur essendo normalmente considerato tale. Presenta un valore calorico pari a 174 Kcal ogni 100 gr.

Mousse di Latte. Uno dei formaggi magri più adatti alla dieta, grazie alle sue 195 Kcal per 100 gr. Un ingrediente perfetto per molteplici preparazioni dolci e salate.

Squacquerone di Romagna DOP. Un formaggio sorprendentemente poco calorico, capace di sciogliersi in bocca e di donare al palato un sapore impareggiabile. Le calorie? Solo 231 Kcal ogni 100 gr.

Casatella. Un formaggio pratico e decisamente prelibato. Buone anche le calorie, pari a 246 Kcal ogni 100 gr.

Mozzarella. Tipica della Campania e del Meridione. Fa parte, con le sue 247 Kcal ogni 100 gr, dei formaggi meno calorici.

Stracchino. Uno dei formaggi più amati dagli italiani, presente anche in diverse altre varianti come la crescenza o la certosa. Le Kcal vanno dalle 248 alle 272 per 100 gr di prodotto.

Raschera. Un formaggio piemontese, realizzato a pasta semidura e con latte misto. Le calorie sono circa 270 gr ogni 100 gr, con valori similari a quelli dello stracchino.

Mozzarella di latte vaccino. Le calorie della mozzarella, tra i formaggi più apprezzati non solo in Italia ma anche all’estero, ammontano a circa 280 per 100 gr di prodotto. Si tratta, quindi, di un formaggio sì magro, ma meno di quanto si possa pensare.

Formaggio di Castel San Pietro. Tra i formaggi che presentano poche calorie (310 Kcal ogni 100 gr), complice la breve stagionatura.

Formaggi da evitare nella dieta

I formaggi da evitare nella dieta sono soprattutto quelli grassi, che presentano più di 300 Kcal per 100 gr. Di questa categoria fanno parte in larga percentuale i formaggi stagionati, mentre tra i formaggi magri troviamo quelli freschi.

Evitare non significa eliminare. Semplicemente, i formaggi stagionati, è preferibile che vengano consumati in quantità minori nonché saltuariamente.