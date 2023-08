Laura Pausini è una delle voci italiane più amate di sempre e conosciute a livello internazionale. Ma scopriamo la beauty routine della cantante di origine romagnola.

La beauty routine di Laura Pausini: i segreti di bellezza della cantante

Laura Pausini ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano La solitudine e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro arrivando a 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 226 dischi di platino.

La 49enne di Faenza ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza per la cura della pelle. Per un noto magazine di bellezza e moda la cantante si è mostrata in versione cover girl, posando con capelli ricci naturali, abbracciando la sua bellezza più autentica e spontanea.

A completare il beauty look della popstar uno smokey eye nei toni del grigio e nero con sfumatura impeccabile, rossetto nude cremoso e sopracciglia scolpite ad ala di gabbiano.

I capelli ricci necessitano di idratazione extra. Richiedono manutenzione, ma quando sono sani e ben definiti vestono in un modo meraviglioso, sono un elemento di bellezza molto ricercato.

La beauty routine di Laura Pausini: segreti della cantante

La popstar italiana Laura Pausini, conosciuta a livello internazionale, segue una skincare routine mattina e sera per una pelle al top anche over 40. La famosa cantante amata ovunque e da chiunque presta attenzione ai prodotti per la pelle tendente a seccarsi, soprattutto stressante per i continui tour in giro per il mondo e ore di set.

Regola fondamentale: idratare la pelle a partire da una buona crema che sia anche rassodante e anti-age, idratazione che inizia proprio dall’alimentazione e dal bere acqua.

Inoltre, dopo la crema c’è bisogno di un siero ad hoc per il suo tipo di pelle secca. Infine aggiungere sempre alla skincare routine una bella maschera viso almeno una volta alla settimana, come fa la Pausini.