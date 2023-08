Dayane Mello modella brasiliana segue una dieta sana ed equilibrata per tenersi in forma. Ecco cosa ha rivelato la modella sulle sue abitudini alimentari.

La dieta di Dayane Mello: cosa mangia per tenersi in forma la modella brasiliana?

La 34enne Dayane Mello, modella e showgirl brasiliana, è sempre in perfetta forma sia nelle sue apparizioni tv che sui social dove si mostra in ogni versione soprattutto quella più sexy, in costume e in intimo. La sua forma è invidiabile: ma qual è il suo segreto? Ovviamente, parte tutto dalla dieta.

Ma prima di diventare una modella di successo, Dayane Mello ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili. Nata in Brasile nel 1989, cresce senza la presenza del padre accanto: in quanto membro dell’esercito brasiliano, il genitore era sempre assente. Sua madre si prostituiva, come ha raccontato Dayane Mello quando era concorrente del Grande Fratello Vip.

Aggiungendo che lei e suo fratello maggiore Juliano spesso pativano la fame e sono stati costretti, per sopravvivere, anche a compiere piccoli furti nei supermercati. Quindi anche con il cibo la Mello ha sempre avuto un rapporto abbastanza problematico.

“Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare”, ha confessato la modella in tv. Dunque, per tutta l’infanzia mangiava riso crudo e un po’ di frutta regalata dalle persone.

La modella brasiliana è riuscita da sola a conquistare un posto nella moda e a diventare testimonial di importanti brand internazionali. Oggi Dayane ci tiene molto al suo fisico e per mantenerlo fa anche molto allenamento dedicandosi ogni giorno alla sua forma fisica.

La dieta di Dayane Mello: come si tiene in forma?

Dayane Mello, modella di successo e partecipante di diversi programmi e reality tv, è spesso al centro del gossip. Questa volta si tratta dell’ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi sorpreso in compagnia della bella modella brasiliana Dayane e pare che tra i due l’intesa non manchi.

La modella e showgirl come anticipato non perde occasione per tenersi in forma tra cibo sano, biologico e tanto allenamento dagli esercizi di tonificazione in palestra al cardio, alla corsa e i risultati sono eccellenti.