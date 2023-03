La beauty routine di Lorella Cuccarini: i segreti di bellezza

Lorella Cuccarini ha 57 anni, ma per lei sembra che il tempo non stia passando. La sua forma fisica è davvero perfetta ed invidiabile. Scopriamo insieme quali sono i suoi segreti di bellezza.

La beauty routine di Lorella Cuccarini



Lorella Cuccarini ha 57 anni ed è in perfetta forma fisica. Per lei sembra che il tempo passi molto più lentamente. L’abbiamo vista in tutto il suo splendore a Sanremo, nella serata dei duetti, in cui ha lasciato tutti senza parole per il suo fisico perfetto durante la performance di La Notte Vola con Olly. Ora la vediamo ogni sabato sera al serale di Amici di Maria De Filippi, con esibizioni sempre più sensuali e complicate, in cui mostra sempre tutto il suo talento e la sua bellezza. Ballerina, cantante, attrice e conduttrice, Lorella Cuccarini ha sempre dimostrato di essere una donna di grande talento, ma anche estremamente bella.

La beauty routine è davvero fondamentale nella cura della pelle, che deve essere curata con grande costanza e nel modo giusto. Molte donne usano prodotti a base di collagene che favoriscono il nutrimento della pelle prevenendo l’invecchiamento, ma una strada alternativa è sicuramente quella dei prodotti naturali, che si trovano facilmente in erboristeria. Questa è la scelta di Lorella Cuccarini, che ha una pelle davvero perfetta. L’insegnante di Amici utilizza un prodotto low cost ma davvero molto efficace, ovvero l’olio di ricino, che rappresenta un’ottima cura per la propria pelle e non solo quella del viso. L’olio di ricino è ricco di vitamina E ed è perfetto anche per capelli, unghie, ciglia e sopracciglia, perché ne favorisce la crescita e ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. Sembra proprio che la meravigliosa Lorella Cuccarini non possa fare a meno di questo rimedio per la pelle, ovviamente in associazione a creme e detergenti scelti con cura, in base alle caratteristiche del suo viso.

Lorella Cuccarini: come si tiene in perfetta forma



Lorella Cuccarini è alta un metro e 73 e si è formata come ballerina alla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi. Non è mai stata esageratamente magra, ma sempre molto tonica, con muscoli allenati ma addolciti da forme sinuose ed estremamente femminili. Ma come riesce a mantenere la sua perfetta forma fisica? Per ottenere simili risultati, ovviamente, occorre applicarsi ogni giorno, con grande costanza, pazienza e tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Lorella Cuccarini segue una dieta non deprivante, a base di cereali integrali, proteine e verdura fresca. La sua dieta include tassativamente due snack di frutta secca, fresca o barrette proteiche tra i pasti. Ovviamente si dedica anche moltissimo all’allenamento. Lorella si allena un’ora al giorno e alterna il fitness metabolico alla disciplina Calisthenics. Il primo è un circuito con i pesi e ha lo scopo di incentivare il più possibile il metabolismo e la massa magra. Il secondo, invece, è complementare e consente di aumentare flessibilità e forza, cercando di sfruttare il peso corporeo e la gravità. Questi sono i segreti con cui Lorella Cuccarini riesce a mantenersi sempre in forma anche all’età di 57 anni.