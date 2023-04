La dieta di Veronica Ferraro: come si tiene in forma l’influencer?

Veronica Ferraro, per chi non la conoscesse, è un’imprenditrice digitale di successo, amante della moda e da più di un anno stilista della sua etichetta “Not After Ten”.

Classe 1987, l’amica del cuore Chiara Ferragni è molto amata anche per il suo aspetto fisico in perfetta forma. Scopriamo la dieta di Veronica Ferraro.

La dieta dell’influencer Veronica Ferraro

Capelli ramati e occhi verdi, fisico atletico scolpito dagli allenamenti e una passione decennale per il mondo della moda, Veronica Ferraro è una delle fashion influencer più amate e seguite in Italia.

L’amica del cuore di Chiara Ferragni ha aperto nel 2021 un suo brand che riscuote già successo. Nelle etichette degli abiti Veronica ha messo alcune frasi motivazionali per infondere fiducia in chi li indossa.

Spesso nella vita la giovane fashionista ha avuto bisogno di supporto e motivazione, ed ora con la sua collezione personale spera di poter fare altrettanto per chi la segue.

L’influencer milanese si mostra sui social in perfetta forma, così come sui red carpet delle sfilate. Proprio su Instagram Veronica Ferraro parla di moda e beauty, di outfit e della sua vita.

Ma anche di fitness e di come riesce a mantenersi in forma nonostante i viaggi in giro per il mondo e gli impegni quotidiani.

“Il mio trucco per tenermi in forma è una dieta sana e ricca di verdure, bere molta acqua, allenamento 3/4 volte a settimana ma soprattutto concedermi qualche sgarro ogni tanto. Credo sia importante per interrompere la monotonia concedersi qualche tentazione”, ha confessato l’imprenditrice digitale.

E, ha aggiunto l’influencer: “In generale cerco sempre di stare attenta all’alimentazione nei limiti del possibile. Mi piace moltissimo provare la cucina del luogo, quindi almeno un paio di pasti liberi me li concedo”.

Veronica Ferraro e la passione per lo sport

Veronica Ferraro è amante dello sport, che contribuisce in buona parte a mantenersi in forma e a star bene con se stesse. In realtà fu il suo ex storico, il personal trainer Giorgio Merlino, a supportarla nella perdita di 12 kg introducendola ad una routine sana e attiva.

Da allora la Ferraro non ha mai più lasciato la palestra, e ha dichiarato in un’intervista: “A Milano ormai ho l’abitudine di andare regolarmente in palestra dove ho i miei strumenti e la mia routine ma quando sono al mare o in montagna preferisco stare all’aperto. Una corsa in spiaggia, una lunga passeggiata in montagna aiutano ugualmente a mantenersi in forma”.

Ma che tipologia di esercizi consiglia l’imprenditrice, per un fisico tonico e muscoloso come il suo? In palestra Veronica predilige seguire i corsi o allenarsi con il mio personal trainer.

E, tra i corsi la Ferraro dice: “Amo body pump, tonificazione funzionale e total body. Allenarmi in gruppo o in coppia mi aiuta a mantenere la motivazione, che da sola perderei in fretta”.

Veronica Ferraro e i messaggi di bodyshaming

Quando ha cominciato la sua avventura sul web, la Ferraro riceveva messaggi di bodyshaming e di cyberbullismo rivolti in particolare al suo fisico, che la rendevano insicura e frustrata.

Per sua stessa confessione Veronica ammette di essere stata fin da subito una bimba pigra ed eccessivamente attratta dal junk food.

A tal riguardo la popolare instagrammer non ha mai celato che questi attacchi alla sua persona le hanno provocato nel tempo malessere e insicurezza.

La stessa Chiara Ferragni ha dovuto supportare l’amica, attaccata più volte nei messaggi, per il suo fisico. Nel 2013, guardando delle foto appena scattate per il suo blog, le è nata la consapevolezza di voler migliorare se stessa dando una svolta più attiva alla propria vita.