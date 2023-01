La dieta di Pamela Prati: cosa mangia la showgirl?

Pamela Prati, showgirl di origine sarda, con una lunga carriera in tv alle spalle, ha una forma fisica invidiabile. La showgirl, all’età di 63 anni, ha un fisico sempre snello e tonico. Merito di una dieta “ferrea”, di uno sport costante e di qualche accorgimento.

Vediamo i segreti di bellezza di Pamela Prati.

La dieta di Pamela Prati: cosa mangia

La nota showgirl, ex volto del Bagaglino, Pamela Prati nonostante abbia 63 anni e ne compia a breve 64, riesce a mantenersi in forma nonostante il tempo che passa. Il merito del suo fisico e dei suoi segreti di bellezza è sicuramente dovuto alla dieta e all’alimentazione che segue.

Il suo fisico è certamente frutto della genetica ma non solo.

Pamela Prati dedica molta cura all’alimentazione e ai piatti di cui si nutre. La soubrette ha raccontato di non poter fare a meno del riso basmati e della pasta senza glutine, oltre a consumare tantissima frutta e verdura, insieme a carne e pesce magri.

La dieta di Pamela Prati comincia con una colazione a base di tè e yogurt preferibilmente senza lattosio per poi proseguire con della frutta di stagione che consuma a metà mattina, e come spuntino.

per il pranzo non rinuncia a riso o carne accompagnato da verdura e per cena solo secondi e verdure, leggeri.

L’attività fisica praticata da Pamela Prati

Dal pilates alle sessioni di cyclette: la showgirl mantiene il suo corpo tonico e muscoloso con l’attività fisica costante. Non inizia la giornata senza dedicare almeno mezz’ora all’allenamento degli addominali.

Come dimostrato al Gfvip7 al quale ha partecipato quest’anno, Pamela Prati è molto attenta alla cura del corpo.

Il regime alimentare seguito da Pamela Prati si base principalmente sul consumare tantissima acqua naturale per idratarsi. E, ogni tipo di alcool è vietato. Con questi accorgimenti che la Prati non smette mai di seguire, il risultato si vede.

Nonostante il lavoro, la Prati riesce comunque a dormire almeno 8 ore a notte. Un modo per essere più energici, ma anche perché dormire bene aiuta a non ingrassare.