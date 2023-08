Mariana Rodriguez, modella 32enne di Caracas, Venezuela, a tre mesi dal parto, è tornata a sfilare e a mostrare il suo corpo da neo mamma. Ecco cosa ha rivelato della sua dieta post parto per tornare in forma.

Mariana Rodriguez svela la sua dieta post parto: la vera bellezza è una questione di amore per se stessi

La modella, showgirl e attrice venezuelana Mariana Rodriguez ha partorito il suo primo figlio in primavera e ora a 3 mesi dal parto torna in passerella. La modella venezuelana, fidanzata con Gianmaria Coccoluto, 29 anni, famoso kitesurfer italiano, ha detto di aver provato imbarazzo prima di sfilare pensando a un corpo che non si sente più suo. Poi però ha pensato alla sua felicità di mamma e ogni complesso è passato in secondo piano.

Mariana Rodriguez ha postato le immagini della sua prima sfilata da mamma e si è confidata con i follower raccontando le sue emozioni per il debutto da genitore.

“Sono al mio terzo mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che non mi appartiene e fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia, mi ha messo a dura prova di soggezione”.

La modella venezuelana ha svelato e confessato il suo imbarazzo nel tornare nel mondo della moda con un “nuovo” fisico con smagliature e non in perfetta forma come prima. Ma la Rodriguez era indubbiamente meravigliosa con i costumi e con il suo sorriso.

Quando Mariana Rodriguez è diventata mamma ha realizzato il suo sogno d’amore. Sui social ha postato la manina di Noa Maria e ha descritto la gravidanza come il periodo più vulnerabile della sua vita con le emozioni più forti che mai. Cosa ha mangiato e qual è la dieta post gravidanza? Mariana mangia, e anche parecchio nonostante la sua forma fisica perfetta: segue una dieta equilibrata che permette anche pasta, pizza anche se proprio per perdere i chili in eccesso post parto la showgirl ha optato per una ipocalorica.

Mariana Rodriguez e la dieta: come si tiene in forma?

La showgirl e modella venezuelana, Mariana Rodriguez ex concorrente di noti reality show come GfVip, sta seguendo una dieta ipocalorica cioè il alimentare basato, per definizione, su un’alimentazione che fornisce meno calorie di quante se ne consumano per svolgere le attività quotidiane e straordinarie.

Non dobbiamo pensare che solo l’attività sportiva e gli sforzi nel sollevare carichi per scopi diversi comportino un dispendio energetico. Una grossa parte delle reazioni metaboliche che avvengono nel nostro organismo, e delle quali non ci accorgiamo neppure, consuma calorie. Solo che, di solito, si tratta di valori non significativi rispetto a quelli di una faticosa sfacchinata.

I regimi ipocalorici sono caratterizzati da un maggior consumo di cibi contenenti proteine e grassi rispetto a quelli composti da carboidrati, giusta per perdere i chili in eccesso come nel caso della Rodriguez già a un passo dopo tre mesi dalla forma fisica desiderata.