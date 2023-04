Raffaella Fico è una delle influencer e showgirl più seguite sui social. Certamente sarà merito, soprattutto, della sua bellezza mediterranea e del suo fisico prorompente. Ma qual è la dieta di Raffaella Fico? Ecco come si tiene in forma.

La dieta di Raffaella Fico: come si tiene in forma

Raffaella Fico, oggi 35 anni, è diventata “popolare” prima per la sua partecipazione al Grande Fratello e, poi, per la sua relazione d’amore turbolenta con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia, Pia. Attivissima sui social dove si mostra in tutta la sua bellezza, i fan della Fico sono curiosi di sapere come fa a essere così in forma? Ecco la dieta che segue.

L’ex gieffina e showgirl originaria di Cercola, provincia di Napoli, mamma di Pia, avuta dal calciatore Mario Balotelli segue una dieta sana per una forma fisica smagliante. Si tratterebbe della “Super Bronze Diet” del dr. Rosario Porzio.

Una dieta basata su ingredienti naturali e su un grande apporto di antiossidanti, preziosi per una pelle sempre al top e abbronzata. Serve a rafforzare il sistema immunitario, spesso indebolito da stress e affaticamento, senza rinunciare al piacere dei cibi.

Al risveglio via libera al caffè caldo dolcificato con zucchero integrale, cioccolato nero fondente almeno al 70%, yogurt, latte scremato, per esempio. A pranzo pasta o riso integrale, insalata mista; la sera pesce, legumi o carne bianca, broccoli, spinaci, radicchio senza mai dimenticare lo spuntino di metà mattina come un bel centrifugato e la merenda del pomeriggio con una bella tazza di tè verde.

Di per sè, la Bronze-Diet non sembra un regime alimentare troppo stretto ed esigente anzi sembrerebbe abbastanza facile da seguire. Il regime dietetico ad hoc per prepararsi all’abbronzatura è diventato anche quello azzeccato per dimagrire e/o restare in forma.

Si tratta di alimenti salutari/naturali e tanta costanza nelle abitudini a tavola, regole comunque comuni a tutte le diete ipocaloriche.

Raffaella Fico e i segreti della sua linea

Il fisico, tipicamente mediterraneo, di Raffaella Fico è frutto di tanto allenamento in palestra, come dimostra lei stessa anche su Instagram. La showgirl napoletana, infatti, dedica molte ore al giorno per la tonificazione del corpo, soprattutto dei glutei.

Per rafforzare questi muscoli, l’influencer, ex di Balotelli, esegue costantemente esercizi mirati tra cui: squat, stacchi e affondi sia con che senza pesi. A questi aggiunge una buona dose di cardio e infine altri esercizi per addome e braccia. Un vero e proprio workout completo.