Betulla: benefici e controindicazioni

La betulla è una pianta molto apprezzata per via dei suoi numerosi benefici, ma prima di utilizzarla è bene anche conoscere le controindicazioni che può dare.

Benefici della betulla

I benefici della betulla sono davvero numerosi, infatti si tratta di un ottimo rimedio naturale per via della sua azione depurativa.

Proprio per questo la betulla è utilizzata per migliorare la diuresi in quanto facilita l’eliminazione dell’acqua e anche delle sostanze dannose.

La betulla quindi è apprezzata per curare l’ipertensione e anche la ritenzione idrica. Il suo effetto diuretico previene in particolare la cistite.

La pianta è uno dei rimedi migliori per contrastare la cellulite. Nonostante non abbia delle proprietà dimagranti, è molto utile contro la ritenzione idrica e contro l’infiammazione dei tessuti.

La betulla quindi possiede il principale beneficio di ridurre la formazione della cellulite e di ridurre anche quella già presente.

La linfa di betulla possiede anche una grande azione antinfiammatoria e anti analgesica, ma in genere è usata per ridurre la cellulite.

L’olio di betulla è anche molto utile contro i dolori muscolari e per questo è usato anche nella realizzazione di pomate.

Come usare la betulla

Le foglie della betulla si possono usare per realizzare infusioni, ma è anche possibile realizzare un decotto sfruttando la sua corteccia allo scopo di fare dei pediluvi contro la sudorazione dei piedi.

Anche il succo di betulla è molto apprezzato per via delle sue proprietà depurative e diuretiche. L’infuso invece è sfruttato per contrastare la caduta dei capelli.

Controindicazioni della betulla

Pianta betulla: proprietà

Della betulla si usa quasi tutto, a cominciare da corteccia, gemme, linfa e soprattutto le foglie che vengono usate per preparare tisane e decotti che hanno ottime proprietà e benefici. Le foglie sono ricche di tantissimi flavonoidi che hanno effetti diuretici e dimagranti, quindi utili per perdere peso e bruciare le calorie in eccesso.

Oltre ai flavonoidi, contiene tantissime altre sostanze e nutrienti, come vitamina C, sale di potassio, oli essenziali.

Le foglie, essendo ricche di flavonoidi, hanno proprietà antinfiammatorie, quindi sono particolarmente indicate per trattare il problema della cistite e delle vie urinarie. Un decotto o un infuso a base di betulla aiuta a combattere numerosi problemi in modo naturale. Molto efficace anche nel trattamento di gotta, dolori articolari e reumatismi dal momento che stimola l’eliminazione degli acidi urici.

Combatte il colesterolo cattivo aumentando il livello di quello buono. Sin dal Medioevo è noto il suo uso, soprattutto per quanto riguarda i calcoli renali. Infine, per dimagrire e tornare in forma, consumare un decotto o tisana a base di betulla ha effetti benefici sul fisico e sulla riduzione della circonferenza del girovita. Considerando la sua azione diuretica, è un valido alleato per chi vuole eliminare i liquidi in eccesso rapidamente.

La ritenzione idrica è una delle cause della cellulite e la betulla è un supporto ottimale in tal senso dal momento che stimola la diuresi eliminando i liquidi in eccesso. Si può consumare la betulla come tisana da berne due o tre tazze al giorno considerando i suoi effetti diuretici e dimagranti



