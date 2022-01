Corbezzolo: i benefici e le controindicazioni

Il corbezzolo è un frutto di antica origine che vanta dei benefici importanti per la salute dell’organismo ed è utile anche a livello cosmetico. Prima di impiegarlo spesso, però, è bene conoscere anche le sue controindicazioni.

Benefici per la salute del corbezzolo

Il corbezzolo vanta vari benefici per la salute dell’organismo e per questo sono tante le occasioni in cui sarebbe bene consumarlo.

La tisana di corbezzolo è in grado di dare una mano in caso di cistite e di altre infezioni urinarie. Per ottenere questi benefici suggeriamo il consumo di un paio di tazze al giorno prima di andare a dormire.

Il miele di corbezzolo è particolarmente efficace allo scopo di contrastare problemi legati al raffreddore.

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche è consigliato soprattutto a chi ha mal di gola.

Benefici cosmetici del corbezzolo

I benefici cosmetici del corbezzolo sono davvero numerosi per via delle sue proprietà purificanti, antibatteriche e antiossidanti. Questo prodotto naturale ha anche la straordinaria capacità di schiarire la pelle e di conseguenza, grazie all’arbutina contenuta in esso, è in grado di ridurre la visibilità delle macchie che possono comparire sulla pelle.

L’infuso ottenuto dalle foglie di corbezzolo è un ottimo tonico per la pelle del viso e per questo si può usare per pulire a fondo la cute liberandola dalle impurità.

Le pelli mature ottengono benefici dall’impiego del tonico di corbezzolo che risulta essere ricco di sostanze antiossidanti che contrastrano la formazione dei radicali liberi e rallentano l’invecchiamento.

Controindicazioni del corbezzolo

Le proprietà astringenti di questo frutto lo rendono non adatto a chi soffre di stitichezza.

Suggeriamo anche di fare attenzione a non esagerare con le quantità di corbezzolo consumate in quanto un eccesso potrebbe arrecare dei danni all’apparato digerente e in generale a livello gastrointestinale.

Chi utilizza farmaci dovrebbe consultare il proprio medico prima di consumare il corbezzolo in quanto questo prodotto può interferire sull’efficacia dei medicinali.