Il tamarindo, conosciuto anche come dattero dell’India, è un legume molto apprezzato per via dei suoi benefici. Scopriamo quali sono i maggiori motivi per consumarlo e impariamo anche a consocere tutte le sue controindicazioni.

Proprietà nutrizionali del tamarindo

Il tamarindo ha delle proprietà nutrizionali molto importanti.

La sua polpa è composta per il 31% di acqua, 57% di zuccheri e 5% da fibre alimentari. Il prodotto è anche ricco di pectine e zuccheri semplici, ma contiene anche dei sali minerali come potassio, fosforo, magnesio, selenio, sodio e calcio.

L’alimento è ricco di acido tartarico e contiene il 12% di acido tertarico che aiuta a proteggersi dai danni dei radicali liberi.

Benefici del tamarindo

Il tamarindo è un prodotto molto apprezzato nella medicina di nazioni quali India, Africa, Pakistan, Bangladesh, Nigeria e Paesi Tropicali.

Il suo impiego sono davvero numersi, infatti il tamarindo è utile per combattere dolori addominali, diarrea e dissenteria.

Questo rimedio naturale è anche molto utile per contrastare infezioni fingine e per curare le ferite in modo efficace. Il tamarindo è molto apprezzabile per combattere la febbre e per migliroare la salute di chi soffre di costipazione o di gonorrea.

Anche in caso di disturbi oculari, il tamarindo è davvero utile. Si tratta infatti di un prodotto davvero efficace sulla sindrome dell’occhio secco.

Il tamarindo viene utilizzato anche nel caso di necessità di un effetto lassativo e infatti spesso viene utilizzato per questo.

Controindicazioni del tamarindo

Le controindicazioni del tamarindo non sono molte, ma è bene evitare di consumarlo in caso di ipersensibilità o allergia alla pianta. L’impegno terapeutico è anche sconsigliato nel caso di gravidanza e di allattamento.

Suggeriamo anche di fare attenzione al consumo di tamarindo in caso di assunzione di farmaci.

Esiste infatti il rischio di interazioni se il tamarindo viene assunto in contemporanea ad alcuni medicinali come l’aspirina.