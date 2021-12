L’avocado è un frutto molto apprezzato per il suo sapore, ma risulta anche utile a livello cosmetico. La sua polpa infatti è ideale per migliorare la salute e l’aspetto della pelle in modo del tutto naturale. Scopriamo quali sono i benefici dell’avocado sulla cute.

Avocado per lenire la pelle infiammata

L’avocado è ideale per rendere la pelle priva di infiammazioni in quanto vanta un’azione decongestionante davvero importante. Per utilizzare il frutto a questo scopo, suggeriamo di unire la sua polpa frullata a un po’ di gel di aloe vera. Questi due prodotti, insieme, sono infatti capaci di contrastare irritazioni legate all’esposizione al sole o alla dermatite.

L’olio essenziale di avocado è utile invece per via delle sue proprietà elasticizzanti che lo rendono capace di contrastare le smagliature.

Avocado per idratare la pelle

L’avocado è un frutto ideale per idratare la pelle in modo del tutto naturale. Per ottenere questo tipo di beneficio, vi suggeriamo di realizzare una maschera a base di polpa di avocado frullata e di olio di jojoba. Una volta ottenuto un composto omogeneo, spalmatelo sulla cute del viso e lasciate in posa per 15 minuti. A questo punto risciacquate con abbondante acqua tiepida.

Questa maschera è ideale anche per mantenere la pelle giovane in quanto permette di rallentare la comparsa delle rughe sul viso.

Avocado per esfoliare la pelle

Questo frutto tropicale vanta anche un potere esfoliante molto importante. Mescolando la polpa frullata con succo di limone e due cucchiai di farina di avena, infatti, otterrete un composto in grado di eliminare le cellule morte dalla pelle. Utilizzare questo rimedio di frequente infatti permette di ridurre le impurità.

Lo scrub realizzato con l’avocado è adatto anche alle pelli più delicate in quanto ha anche un effetto lenitivo sulla cute.

Suggeriamo di realizzarlo almeno un paio di volte alla settimana per mantenere la pelle morbida.