L’origano è una pianta ricca di benefici per la salute, infatti grazie alle sue straordinarie proprietà permette di ritrovare il benessere in svariate situazioni. Impariamo a conoscere meglio questo rimedio naturale scoprendo anche quelle che sono le sue controindicazioni.

Proprietà dell’origano

L’origano è una pianta ricca di proprietà utili per la salute dell’organismo. Spiccano in particolare le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che lo rendono utile in diversi casi. Anche la proprietà antidolorifica di questa pianta è davvero importante e le permette di ridurre problemi come mal di testa, mal di denti e dolori muscolari.

Benefici dell’origano

I benefici dell’origano lo rendono utile per ridurre le infiammazioni alla gola e anche allo stomaco.

Questa pianta è anche capace di rallentare l’azione dei radicali liberi evitando che questi vadano a danneggiare l’intero organismo.

L’origano è anche uno straordinario antisettico e per questo l’olio essenziale di origano risulta davvero utile. L’azione digestiva di questa pianta permette di facilitare la digestione e per questo bere un infuso a base di origano è un buon modo per stare meglio.

Questo prodotto naturale è poi utile anche in caso di asma.

Esso infatti è un vero toccasana per le vie respiratorie e di conseguenza aiuta a prevenire gli attacchi di asma. L’uso più comune per ottenere tale genere di beneficio è la tisana realizzata proprio con questa pianta.

Fare dei gargarismi con un infuso di origano è un ottimo modo poi per migliorare l’igiene orale. Questo è un trattamento ideale anche per contrastare l’alito cattivo.

Controindicazioni dell’origano

L’origano è una pianta ricca di benefici, ma comunque presenta anche delle controindicazioni da tenere in considerazione.

Ci possono infatti essere intolleranze o allergie legate alla presenza di principi attivi nella sua composizione chimica.

Chi soffre di problemi di reflusso gastrico deve evitarne il consumo e in caso di assunzione di medicinali è bene chiedere consiglio al proprio medico.