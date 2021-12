La carenza di ferro è un problema che riguarda un gran numero di persone e che deve essere preso seriamente. Il ferro è infatti uno dei minerali più importanti all’interno dell’organismo in quanto si tratta di un costituente dell’emoglobina, ossia la proteina dei globuli rossi che trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutto l’organismo.

Per combattere la carenza di ferro è possibile affidarsi ad alcuni utili rimedi naturali: scopriamo quali sono i migliori.

Tisana all’ortica per combattere la carenza di ferro

Uno straordinario rimedio naturale per combattere la carenza di ferro consiste nel bere frequentemente una tisana all’ortica. Questa bevanda infatti è ricca di sali minerali come ferro, calcio, silicio, e vitamina A, vitamina B12 e vitamina C.

La tisana in questione è ricca di clorofilla, una sostanza che presenta una formula chimica simile a quella dell’emoglobina umana.

Proprio per questo motivo le foglie di ortica sono un ottimo rimedio per contrastare la mancanza di ferro in modo del tutto naturale.

Per preparare la tisana si deve mettere un cucchiaio di foglie di ortica (circa 3 g) in una tazza di acqua bollente. Dopo aver lasciato in infusione per dieci minuti, filtrate e bevete.

Suggeriamo di bere tre tazze al giorno di questa bevanda allo scopo di ottenere il massimo dei benefici.

Carne contro la carenza di ferro

La carne è ideale per contrastare la carenza di ferro. In particolare suggeriamo di consumare carne di cavallo perchè, pur essendo una carne magra, possiede un elevato valore nutrizionale. Anche il fegato è uno degli alimenti più ricchi di ferro e per questo andrebbe consumato di tanto in tanto.

Alga spirulina per combattere la carenza di ferro

La spirulina è un’alga che vanta delle proprietà nutrizionali molto importanti.

Questo prodotto contiene una gande percentuale di ferro e di altri sali minerali.

Proprio per questo andrebbe consumata l’alga spirulina sia cruda che cotta.