Menta, un rimedio naturale per capelli secchi e grassi

La menta, oltre ad essere utilizzata in cucina per insaporire i cibi, contiene proprietà benefiche per la salute e la bellezza dei capelli. Scopriamo insieme quali sono.

Menta: le proprietà benefiche per i capelli

Dalla menta viene ricavato l’olio essenziale, che contiene proprietà benefiche per i capelli.

L’olio essenziale di menta, infatti, al suo interno contiene mentolo, limonene, eucaliptolo, mentofurano, acetato di metile, vitamine A, PP, C, B1, B5 e B9, nonché sali minerali, come rame, zinco, sodio, potassio, ferro, magnesio.

Sono proprio questi componenti che rendono la menta un rimedio perfetto per prendersi cura dei capelli, specie quelli fini. Scopriamone ora i benefici.

Menta: i benefici per i capelli

Sono quattro i principali benefici che la menta apporta ai capelli.

Innanzitutto, l’erba stimola la crescita della chioma ed evita il diradamento del cuoio capelluto, soprattutto nella sommità del capo. Ciò avviene grazie al mentolo, una sostanza che favorisce l’afflusso di sangue nella zona in cui viene applicato. Inoltre, la menta migliora la circolazione sanguigna, favorendo così l’apporto di nutrienti e la conseguente crescita dei capelli.

L’erba aromatica viene spesso utilizzata come ingrediente base sia per shampoo che per balsami, perché ha un piacevole effetto lenitivo e rinfrescante sulla cute.

Non solo, la menta aiuta in caso di irritazioni del cuoio capelluto, donando una piacevole sensazione di freschezza.

Un terzo beneficio che la menta apporta ai capelli è una profonda idratazione con conseguente eliminazione della forfora e del prurito. L’olio essenziale di menta è ottimo sia per il cuoio capelluto grasso che secco, visto che ha proprietà astringenti che aiutano a normalizzare la produzione di sebo e a rinfrescare la cute.

Menta: come utilizzarla sui capelli

Per beneficiare degli effetti della menta sui capelli, basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta al proprio shampoo. Così facendo, si stimolerà la crescita dei capelli, idratando e riequilibrando al tempo stesso il cuoio capelluto. Fate però attenzione alle dosi, perché una quantità eccessiva di olio di menta potrebbe irritare la pelle e causare una forte sensazione di bruciore.