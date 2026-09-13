Orazio Schillaci alla Versiliana: spesa sanitaria e investimenti in difesa

In un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza nazionale, il ministro della salute Orazio Schillaci ha sollevato un tema cruciale durante la sua partecipazione alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana. Il dibattito, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti e personalità del mondo politico e culturale, ha messo in luce le sfide legate alla gestione delle risorse pubbliche tra salute e difesa.

La Festa del Fatto Quotidiano, tornata in Versiliana dal 9 al 13 settembre 2026, ha offerto un palcoscenico di rilievo per discutere delle priorità del Paese. Tra gli ospiti illustri, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e la presidente della Fondazione Versiliana Paola Rovellini, che hanno sottolineato l’importanza di un confronto aperto e costruttivo.

La posizione di Schillaci sulla spesa sanitaria

Durante il suo intervento, Schillaci ha ribadito la necessità di proteggere il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) da discussioni che potrebbero comprometterne la stabilità. La salute va tolta dal dibattito continuo e dal computo per calcolare quello che poi è il debito italiano, come avviene in Europa ha dichiarato il ministro, sottolineando l’importanza di un approccio differenziato rispetto ad altri Paesi europei.

Per raggiungere una spesa sanitaria pari al 7% del Pil Schillaci ha evidenziato la necessità di ulteriori 20 miliardi di euro. Tuttavia, ha aggiunto che oltre ad avere più soldi, i soldi vanno spesi bene. Un punto cruciale è rappresentato dalla prevenzione, che può ridurre significativamente i costi legati alla spesa farmaceutica.

Il Servizio Sanitario Nazionale: un modello di eccellenza

Il ministro ha elogiato il SSN italiano, definendolo uno dei migliori al mondo. L’Italia, ha sottolineato Schillaci, ha una delle maggiori aspettative di vita ed è al secondo posto per mortalità evitabile. Il sistema sanitario italiano, con il suo principio di universalismo e gratuità delle cure, è confrontabile solo con quello inglese.

Schillaci ha anche chiarito la sua posizione riguardo alla privatizzazione, affermando con decisione: Io non voglio privatizzare nulla. Questa dichiarazione è stata accolta con favore da molti, che vedono nel SSN un pilastro fondamentale del welfare italiano.

La Festa del Fatto Quotidiano: un ritorno alle origini

La Festa del Fatto Quotidiano è tornata in Versiliana dopo diversi anni, segnando un ritorno alle origini per la manifestazione. Il sindaco Giovannetti ha espresso grande soddisfazione per l’evento, sottolineando come Pietrasanta sia un crocevia di saperi e idee. La presidente della Fondazione Versiliana, Paola Rovellini, ha accolto con entusiasmo il ritorno della festa, definendola un’occasione di qualità per il territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui il Premio Nobel Giorgio Parisi e il procuratore Nicola Gratteri. La manifestazione ha offerto un ricco programma di dibattiti, spettacoli e incontri, coprendo temi di attualità politica, culturale e sociale.

Tra gli appuntamenti più attesi, l’intervento di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e la presentazione del libro di Daniela Ranieri Ma come parli?! Manuale di resistenza al linguaggio dei politici. La festa ha anche dedicato spazio ai più giovani, con laboratori e attività interattive nell’area bambini.

La Festa del Fatto Quotidiano ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per il dibattito culturale e politico, offrendo un’opportunità unica di confronto e riflessione su temi di grande attualità.