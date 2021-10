L’olio di macadamia è un prodotto molto apprezzato in cosmetica per via dei suoi straordinari benefici per capelli e pelle. In realtà però questo prodotto è anche molto apprezzato in cucina in quanto vanta un impiego alimentare. Scopriamo quali sono i principali usi dell’olio di macadamia alimentare in cucina.

Olio di macadamia alimentare

L’olio di macadamia alimentare è un prodotto molto apprezzato per via delle sue proprietà che regalano benefici importanti all’organismo. Questo prodotto infatti è molto utilizzato in cucina e regala una grande quantità di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto di acido oleico (lo stesso che si trova nell’olio extravergine di oliva).

Olio di macadamia alimentare: gli usi

L’olio di macadamia alimentare è apprezzato in cucina e i suoi usi sono disparati.

In genere comunque lo si utilizza per friggere in quanto il suo punto di fumo è attorno ai 210°C.

L’olio in questione ha dunque una capacità termica notevole che lo rende incredibilmente utile quando si vuole friggere. Per comprendere quanto sia straordinario, basta sapere che l’olio di mais ha un punto fumo di 160 °C e quello di arachidi di 180 °C.

Il suo sapore delicato lo rende perfetto per realizzare prodotti da forno come pane, pizze e focacce.

Si può utilizzare anche per preparare dolci in quanto ha un sapore leggero e delicato, molto diverso dagli altri oli vegetali che in genere tendono ad avere un retrogusto amarognolo.

I benefici dell’olio di macadamia alimentare

Questo olio alimentare di origine vegetale non contiene colesterolo e quindi è un prodotto sano anche per chi soffre di colesterolo alto.

Risulta anche molto ricco di acidi grassi monoinsaturi che lo rendono davvero benefico per la salute.

Essendo resistente all’ossidazione e alle alte temperature, esso non diventa dannoso per la salute se utilizzato a caldo. Proprio per questo è un olio perfetto per la cottura.