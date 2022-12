Caduta dei capelli a dicembre: come rimediare naturalmente

La caduta dei capelli a dicembre è una condizione comune a molti uomini e molte donne, indipendentemente dall’età perché è la conseguenza di fattori e cause diverse. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le più comuni e come rimediare naturalmente.

Caduta dei capelli a dicembre

Quando la caduta dei capelli è fisiologica e non è legata ad un problema di salute, fortunatamente, si può risolvere con l’applicazione regolare di soluzioni naturali, il cui obiettivo principale è quello di risvegliare un bulbo pilifero, ormai spento e danneggiato, così da tornare a vedere dei capelli che crescono in modo sano, forte e voluminoso.

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali impedire o prevenire la caduta dei capelli, ma non tutte funzionano nello stesso modo. Alcune si rivelano efficaci solo per un periodo di tempo limitato, altre non funzionano affatto, altre ancora sono ottime nella risoluzione di un problema che, in molte persone, provoca disagio e imbarazzo.

Caduta dei capelli a dicembre: cause

La caduta dei capelli è fisiologica perché parte integrante del processo di rigenerazione cellulare. Tuttavia, alcune persone ne soffrono più di altre perché, in alcuni casi, questo processo fisiologico si aggrava a causa di problemi concomitanti, che possono dipendere dallo stress, anche solo temporaneo, che una persona vive sul lavoro, nello studio o nella vita privata.

Le cause della caduta dei capelli, in ogni caso, sono diverse. Questa può dipendere anche dai cambiamenti ormonali che si verificano in una donna a causa della gravidanza, dell’allattamento o della menopausa; si può trattare dell’effetto collaterale di un farmaco; a volte, la caduta dei capelli è legata alla cattiva cura che noi stessi abbiamo dei nostri capelli, per la nostra incapacità di lavarli correttamente o di applicare i prodotti giusti.

Caduta dei capelli a dicembre: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali arrestare o prevenire la caduta dei capelli, ma la soluzione dipende anche dal fattore che determina o scatena la caduta dei capelli. Se la caduta dei capelli non è la conseguenza diretta di una patologia, ma lo stresso, alcuni cambiamenti ormonali e la cattiva gestione, da parte nostra, dei capelli, allora, una soluzione naturale può aiutare nella risoluzione del problema.

Il mercato offre soluzioni naturali diverse, per problemi diversi alla base della caduta dei capelli. Foltina Plus è la migliore sulla quale fare affidamento perché è ricca di principi attivi naturali, che hanno un ruolo diretto sul bulbo pilifero che, in chi è alle prese con la caduta dei capelli, è spento e danneggiato.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta

