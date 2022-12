Dieta del dopo Natale: cosa mangiare dopo le abbuffate

La dieta del dopo Natale aiuta a perdere grassi e liquidi in eccesso, accumulati nell’organismo rapidamente, a causa delle abbuffate dei giorni scorsi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tornare in forma dopo le feste, in modo rapido e naturale.

Dieta del dopo Natale

Non esistono cibi migliori di altri, ma sicuramente un’alimentazione corretta, che esclude determinati alimenti e ne apprezza molti altri, di qualità superiore, può decisamente fare la differenza, sia nella perdita di peso che nella capacità di mantenere, nel tempo, il peso forma ottimale.

La dieta del dopo Natale poggia su questo principio. Il suo obiettivo non è un regime rigoroso, ma una rieducazione della persona, la quale capirà l’importanza di un’alimentazione genuina, grazie alla quale perdere peso e restare in forma, ma soprattutto preservare il proprio benessere psicofisico.

Dieta del dopo Natale: cibi detox

La frutta e la verdura sono alimenti essenziali, che non possono assolutamente mancare nella dieta del dopo Natale. Ricchi di fibre e moltissimi altri elementi essenziali per il benessere psicofisico dell’organismo, la frutta e la verdura rallentano il processo di assorbimento degli alimenti, soprattutto se precedono un pasto a base di carboidrati semplici, come la pasta, in modo che ci si possa sentire più sazi e più a lungo.

Come effetto di quanto detto sopra, dunque, si consiglia di limitare l’assunzione dei carboidrati semplici o, in alternativa, accompagnare questi alimenti con altri ricchi di fibre. Aumentare, invece, l’assunzione dei carboidrati complessi.

Distribuire regolarmente i pasti nel corso della giornata, bere almeno due litri di acqua al giorno e, infine, allenarsi regolarmente.

Dieta del dopo Natale: integratore

La dieta del dopo Natale è fondamentale per perdere grassi e liquidi in eccesso, accumulati all’interno dell’organismo a causa delle abbuffate, ma questa dieta disintossicante, in realtà, è perfetta anche nel caso in cui ci si dovesse rendere conto che il peso lievita anche a causa di una cattiva alimentazione regolare e la tendenza a mangiare male e fuori orario.

Quando perdere peso, nonostante si segua una dieta disintossicante, inizia ad essere complicato, la soluzione ideale è quella di assumere un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo dei lipidi e degli zuccheri, blocchi sul nascere la fame nervosa e dia inizio ad una perdita di peso rapida ed effettiva.

