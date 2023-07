Caldo e umidità: come tollerarlo con il condizionatore portatile

Le giornate di calore e di alte temperature stanno creando, non pochi disagi, con alcuni soggetti che soffrono maggiormente l’eccessiva arsura di questo periodo. Insieme al caldo, anche l’umidità è un fattore da non trascurare e, per questo, sono diversi i metodi che aiutano a tollerarlo e rendere l’ambiente refrigerante nel modo giusto.

Caldo e umidità

Non bastano soltanto le alte temperature a contraddistinguere queste giornate di luglio che, a causa del caldo, mettono a dura prova molti, ma anche l’umidità che si percepisce sia in casa che fuori, rischia di mettere k.o. chiunque. Un mix che crea moltissimi disagi, soprattutto tra i soggetti anziani e fragili.

Una umidità che si avverte moltissimo anche durante la notte quando si fa fatica a prendere sonno e ci si sveglia madidi di sudore. Insieme alle persone anziane, anche i bambini tendono a soffrire maggiormente di questa temperatura corporea che raggiungerà il picco estremo nel fine settimana con molti vacanzieri pronti per il mare o la montagna.

Ci sono poi alcuni soggetti che tendono a soffrire più di altri le eccessive temperature, per cui iniziano ad avvertire sintomi come sudorazione intensa, viso arrossato con vestiti inzuppati. Quando si inizia a soffrire le alte temperature, si tende anche a sentirsi agitati e convulsi, apatici con pochissima voglia di fare le cose.

Caldo e umidità: le strategie anti-afa

Per riuscire a tollerare il caldo e l’umidità in modo corretto, ci sono alcune regole che è consigliabile seguire per riuscire a trovare un po’ di refrigerio ed evitare di soffrire eccessivamente. Prima di tutto, sia i bambini che gli anziani dovrebbero seguire una alimentazione corretta idratandosi nel modo migliore e bevendo a sufficienza.

Bere fino a due litri al giorno anche se non si ha sete, dal momento che, con queste temperature, si tende a perdere molti liquidi, è necessario riequilibrarli idratandosi a sufficienza. I pasti devono essere leggeri, quindi sono ammesse zuppe, ma anche insalate miste o contorni a base di verdure fresche.

Si consiglia poi di portare sempre una bottiglia d’acqua o della borraccia con sé soprattutto se si fa movimento in modo da mantenersi idratati correttamente. In estate, per tollerare il caldo, è il caso di aggiungere alla dieta alcuni nutrienti come fibre, sali minerali e tante vitamine da assumere anche come centrifugati e macedonie.

Oltre all’alimentazione, bisogna curare anche l’abbigliamento indossando vestiti che siano realizzati in tessuti leggeri come il cotone, la seta e anche il lino che sono traspiranti e permettono di prendersi cura della pelle. Non dimenticare poi di chiudere le tapparelle nei momenti di massimo calore e aprirle soltanto la sera, anche per arieggiare l’ambiente.

Caldo e umidità: condizionatore portatile

