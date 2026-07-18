Caldo estremo e fenomeni atmosferici: cosa sapere per proteggersi

Le estati italiane stanno diventando sempre più intense, con ondate di calore persistenti e fenomeni atmosferici estremi che si alternano in modo imprevedibile. Questi cambiamenti climatici stanno avendo un impatto significativo sulla salute della popolazione, richiedendo una maggiore attenzione e precauzione da parte di tutti.

Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, ha messo in guardia sui rischi legati a questa situazione meteorologica sempre più instabile. Secondo l’esperto, l’alternanza tra caldo estremo e temporali intensi non solo peggiora il disagio fisiologico, ma introduce anche nuovi rischi per la salute pubblica.

L’impatto del caldo sulla salute

Il caldo intenso non è un fenomeno isolato che si esaurisce in poche ore. È un fattore di rischio che si accumula nel tempo, aumentando lo stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico. Questo è particolarmente vero per gli anziani, i pazienti cronici e le persone fragili, ma sempre più spesso anche per soggetti giovani e apparentemente sani.

Gli effetti del caldo prolungato sono evidenti anche nei servizi sanitari, con un incremento degli accessi ai pronto soccorso per disidratazione, colpi di calore, scompensi cardiaci, insufficienza respiratoria e aggravamento delle patologie croniche. Non è sufficiente contare i bollini rossi; è necessario misurare l’impatto sanitario delle ondate di calore attraverso sistemi di sorveglianza epidemiologica tempestivi.

L’umidità post-temporale

Dopo i temporali, l’umidità elevata che spesso persiste peggiora il disagio fisiologico, soprattutto per anziani, persone con malattie cardiovascolari e respiratorie, bambini e lavoratori all’aperto. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante perché aumenta il rischio di disidratazione e colpi di calore, anche dopo che le temperature sembrano essere scese.

I rischi legati ai temporali intensi

I temporali intensi, spesso accompagnati da grandinate, raffiche di vento e fulmini, rappresentano un ulteriore rischio per la salute e la sicurezza. Questi fenomeni atmosferici possono causare danni a edifici, alberi, cantieri e infrastrutture, con velocità del vento che localmente possono superare i 100 km/h.

Pregliasco sottolinea l’importanza di seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e dei servizi meteorologici ufficiali per evitare di sottovalutare gli avvisi. La distribuzione irregolare di questi fenomeni significa che pochi chilometri possono fare la differenza tra un violento nubifragio e una situazione tranquilla.

La prevenzione come strumento efficace

La prevenzione rimane lo strumento più efficace per affrontare questi fenomeni atmosferici estremi. Mantenere una corretta idratazione, evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata, utilizzare adeguatamente gli ambienti climatizzati e limitare l’attività fisica nelle ore più calde sono alcune delle misure fondamentali.

Verificare quotidianamente le condizioni di anziani, persone sole e pazienti con malattie croniche è altrettanto importante. Le ondate di calore sono diventate una componente stabile delle estati italiane e richiedono una risposta strutturale che coinvolga sanità, Protezione civile, amministrazioni locali e cittadini.

Il cambiamento climatico è ormai anche una sfida sanitaria e va affrontato con strumenti di prevenzione, monitoraggio e adattamento adeguati alla nuova realtà.