Onda di calore in Italia: temperature record e allerta incendi

L’Italia è in preda a un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che raggiungono picchi record e incendi che minacciano diverse regioni. Il caldo intenso sta mettendo a dura prova città e territori, con conseguenze gravi per la salute e l’ambiente.

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta per 16 città italiane, con temperature che superano i 37 gradi e tassi di umidità opprimenti. La situazione è particolarmente critica in Sardegna, dove si prevedono temperature fino a 48 gradi, e in Abruzzo, dove il termometro ha raggiunto i 42,4 gradi a Castiglione a Casauria.

Onda di calore: le città più colpite

Le città italiane più colpite dall’ondata di calore sono Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Queste città sono state segnalate con il bollino rosso che indica un elevato rischio per la salute della popolazione, in particolare per gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Il caldo intenso ha già causato tre decessi tra gli anziani: una persona ad Agropoli, una in Liguria e un’altra nel piazzale davanti alle Grotte di Castellana. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1.000, segno della gravità della situazione.

Incendi e allerta rossa

La situazione è ulteriormente complicata dalla diffusione di incendi in diverse regioni italiane. In Sardegna, due Canadair e quattro elicotteri sono stati impiegati per combattere un incendio vicino al paese di Noragugume, in provincia di Nuoro. Anche in Sicilia è stata emessa un’allerta rossa per il rischio incendi, con temperature massime percepite di 39 gradi a Palermo.

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio temporali che interesserà Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente intensi, accompagnati da fulmini, grandinate e forti colpi di vento improvvisi.

Le conseguenze del caldo eccezionale

Il caldo eccezionale sta avendo conseguenze gravi anche per l’agricoltura e la pesca. La produzione di vongole e cozze nell’Alto Adriatico è a rischio a causa del caldo anomalo, come segnalato da Legacoop Agroalimentare. Anche a Palermo è stato emesso un divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli per proteggere gli animali dalle alte temperature.

La situazione è particolarmente critica anche in Francia, dove l’ondata di Caldo record ha provocato un forte aumento della mortalità nella regione di Parigi. Anche in Italia, il caldo intenso sta mettendo a dura prova la popolazione, con conseguenze gravi per la salute e l’ambiente.

Il Ministero della Salute ha emesso dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. I bollettini sono consultabili anche dalla App “Caldo e Salute”, disponibile per dispositivi Android su Google Play.