Arezzo Ospita il Food & Sport Festival: Due Giorni di Alimentazione e Sport
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Arezzo Ospita il Food & Sport Festival: Due Giorni di Alimentazione e Sport

Arezzo si prepara ad ospitare il Food & Sport Festival, un evento che unisce sport e alimentazione sana per promuovere il benessere psicofisico.

Il Food & Sport Festival torna ad Arezzo per la sua XV edizione, trasformando la città toscana in un crocevia di cultura sportiva e benessere alimentare. Dal 14 al 15 luglio, l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo ospiterà esperti del settore per discutere l’importanza di una dieta equilibrata e dell’attività fisica come pilastri fondamentali per la salute.

L’evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, è un’iniziativa che mira a promuovere uno stile di vita sano, sottolineando come il buon cibo e lo sport siano alleati inseparabili per il benessere psicofisico. Con l’obiettivo di sensibilizzare atleti, appassionati e la comunità locale, il festival offre un programma ricco di incontri, talk e approfondimenti.

Il Programma del Festival

La seconda giornata del festival, mercoledì 15 luglio, prenderà il via alle ore 9:00 con i saluti istituzionali di Donato Alfani. Seguiranno una serie di talk che esploreranno temi cruciali come l’obesità, la sicurezza alimentare e il diabete, con l’intervento di esperti di fama nazionale.

Talk A: Sport e Alimentazione contro l’Obesità

Il primo talk della giornata, intitolato “Sport e alimentazione contro l’obesità: ritrovare il benessere con il movimento” vedrà la partecipazione di Elisabetta Failla e Andrea Settefonti dell’Associazione Stampa Enogastroalimentare Toscana. Tra gli interventi più attesi ci sono quelli della dottoressa Caterina Dinnella dell’Università degli Studi di Firenze e della dottoressa Marta Molin di ASAND, che discuteranno strategie per promuovere un’alimentazione sana nei bambini e il concetto di obesità come questione di salute.

Talk B: Sicurezza Alimentare

Il secondo talk, “Sicurezza alimentare: definizione e rischi” sarà introdotto da Andrea Settefonti e vedrà la partecipazione di Sandra Bonannini e Consuelo Borgarelli, esperte in ristorazione collettiva e sicurezza alimentare. Le relazioni si concentreranno sui pasti degli atleti in trasferta e sulla sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva.

Talk C: Diabete, Sport e Alimentazione

Nel pomeriggio, il talk “Diabete, sport e corretta alimentazione” esplorerà il ruolo dell’attività fisica e della dieta nella gestione del diabete. Tra i relatori ci saranno Felice Strollo, membro del Comitato Scientifico ANIAD, e Martina Marchionni della Federazione Italiana Psicologi Dello Sport. La sessione si concluderà con interventi sulla prevenzione della diabesità e il valore della comunicazione scientifica nella promozione della salute.

Un Evento per la Comunità

L’ingresso al festival è gratuito e aperto a tutti: cittadini, visitatori, studenti, associazioni e professionisti del settore. Arezzo, per il secondo anno consecutivo, si conferma Capitale Italiana del calcio e dello Sport, consolidando la sua vocazione a ospitare eventi di rilievo nazionale che promuovono i valori dello sport e del territorio.

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Manzo, in particolare al presidente Guglielmo Manzo, il cui supporto è stato fondamentale per la crescita del festival e per lo sviluppo di iniziative di alto profilo nel capoluogo toscano.

Scritto da Emanuele Galli

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