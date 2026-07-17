Temporali estivi: consigli per proteggersi da piogge torrenziali e grandine

L’estate non porta solo giornate di sole e temperature elevate, ma anche temporali intensi che possono svilupparsi in pochi minuti e trasformarsi in eventi violenti. Negli ultimi anni, questi fenomeni, caratterizzati da piogge torrenzialiraffiche di vento e grandinate sono diventati sempre più frequenti e spaventosi, causando allagamenti disagi e danni vari.

Ma perché i temporali estivi sono così violenti? Le alte temperature riscaldano il terreno e gli strati d’aria vicini alla superficie. L’aria calda e umida tende a salire rapidamente e, incontrando masse d’aria più fredde in quota, dà origine alle tipiche nubi temporalesche i cumulonembi. Quando l’energia accumulata viene rilasciata, possono verificarsi precipitazioni molto intense, accompagnate da fulmini grandine e vento forte.

Come proteggersi in casa durante un temporale

Se il temporale si scatena mentre si è in casa, la cosa più saggia da fare è rimanere al chiuso fino al termine dell’evento atmosferico. Chiudere bene porte e finestre mettere al riparo eventuali oggetti, pezzi d’arredo e soprammobili presenti su balconi e terrazzi e, se possibile, scollegare gli apparecchi elettronici – come il televisore – per proteggerli da eventuali cali di tensione provocati dai fulmini.

Durante i fenomeni più intensi è preferibile evitare di sostare su balconi o terrazzi e limitare l’uso di dispositivi collegati direttamente alla rete elettrica, come ad esempio il phon.

La situazione è, ovviamente, più delicata se ci si trova all’aperto. Il primo consiglio è quello di cercare riparo all’interno di un edificio, come ad esempio un negozio o l’androne di un palazzo, o raggiungere la propria auto.

Bisogna assolutamente evitare di sostare sotto agli alberi vicino a palitralicci o strutture metalliche. È necessario allontanarsi prontamente anche da laghipiscine e spiagge perché l’acqua è un conduttore di elettricità e una scarica di fulmine può propagarsi sulla sua superficie per diversi metri, mettendo in pericolo chi ci si trova dentro o è nelle immediate vicinanze.

Prima di tornare a fare il bagno o a passeggiare sul bagnasciuga è meglio attendere almeno mezz’ora dall’ultimo tuono percepito. Se non è possibile raggiungere un edificio o un’automobile, è importante allontanarsi da colline, crinali, alberi isolati e altri punti sopraelevati, perché sono più esposti al rischio di essere colpiti da un fulmine.

È inoltre consigliabile non rimanere in gruppo, ma mantenere una distanza di alcuni metri dalle altre persone: in questo modo, se una scarica dovesse coinvolgere qualcuno, si riduce il rischio che interessi anche chi si trova vicino.

L’auto è un luogo sicuro?

Contrariamente a quanto si pensa, un’automobile con carrozzeria metallica rappresenta uno dei luoghi più sicuri durante un temporale. Se un fulmine colpisce il veicolo, la corrente tende infatti a distribuirsi sulla parte esterna della carrozzeria e a scaricarsi verso il terreno, proteggendo gli occupanti.

Per questo motivo è opportuno rimanere all’interno del veicolo con finestrini chiusi fino al termine del temporale.

E i treni e gli aerei?

I treni sono generalmente sicuri. La struttura metallica offre una protezione simile a quella dell’auto mentre gli impianti ferroviari sono progettati anche per gestire eventuali scariche elettriche.

Anche viaggiare in aereo è sicuro durante un forte temporale. Questi mezzi sono progettati per resistere all’impatto dei fulmini, che vengono intercettati dalla fusoliera e fatti defluire verso l’esterno senza raggiungere la cabina o i passeggeri. Tuttavia, in presenza di fenomeni molto intensi, i piloti preferiscono spesso evitarli modificando la rotta o ritardando decollo e atterraggio.

Attenzione agli allagamenti

Le piogge intense possono trasformare rapidamente strade e sottopassi in aree allagate. Non bisogna mai attraversare con l’auto una carreggiata sommersa se non si conosce la profondità dell’acqua. Anche pochi centimetri possono compromettere il controllo del veicolo o nascondere buche e ostacoli.

Lo stesso vale per chi si sposta a piedi: attraversare una zona allagata può essere più pericoloso di quanto sembri.

5 errori da non fare durante un temporale

Durante un temporale è bene evitare alcuni comportamenti che possono aumentare il rischio di incidenti:

Rifugiarsi sotto un albero isolato;

Sostare vicino a strutture metalliche;

Rimanere in acqua o praticare sport acquatici;

Attraversare strade o sottopassi allagati;

Sottovalutare gli avvisi di maltempo e rimandare la ricerca di un riparo.

I gioielli attirano i fulmini? L’idea che i gioielli possano “attirare” i fulmini è un luogo comune. Collane, braccialetti e orecchini metallici non aumentano la possibilità di essere colpiti da una scarica. Il rischio dipende soprattutto dal luogo in cui ci si trova, non dagli accessori che si indossano. Tuttavia, se una persona viene colpita da una scarica elettrica, gli oggetti metallici a contatto con la pelle possono surriscaldarsi e provocare piccole ustioni localizzate.